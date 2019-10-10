Достраховались: что будет с ОСАГО?

Состояние рынка ОСАГО в России уже давно вызывает серьезные опасения экспертов из-за высокой убыточности и массового ухода страховщиков с этого сегмента. Так что же будет с рынком ОСАГО: полный обвал или серьезное обновление – попробуем разобраться. В проблеме разбирается Ирина Хоминич, профессор кафедры Финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Убыточный сегмент

По статистике Российского союза автостраховщиков, общие выплаты по ОСАГО (страховое возмещение и расходы на ведение дел) в I квартале 2019 года на 22% превысили собранные премии, а собственно страховые выплаты составили 97% собранных премий. Это значит, что ОСАГО окончательно превратилось в убыточный сегмент для российских страховщиков. В некоторых регионах РФ коэффициент убыточности (отношение страховых выплат к собранным премиям) достигает 200%. Доля мошеннических выплат по ОСАГО достигла в 2018 году 30% от совокупной величины выплат и составила более 52 млн. руб.

В кулуарах власти поговаривают даже об отмене этого вида обязательного страхования в нашей стране. Все мы понимаем: это не выход, поскольку ОСАГО необходимо как массовый вид страхования: оно защищает владельцев автотранспортных средств от рисков, обеспечивает компенсации пострадавшим.

Высокая аварийность характеризует автомобильный транспорт как самый опасный и определяет актуальность автострахования в качестве надежной защиты от рисков его использования. По данным ГИБДД, в 2018 году в стране произошло 168 099 ДТП, в которых были ранены 214 тыс. человек, а погибли – 18 тыс. чел. Несомненно, ОСАГО имеет высокую социальную значимость, покрывая издержки пострадавшим.

В этих условиях остро ощущается необходимость поиска перспективных направлений развития автострахования и разработки предложений по реформированию сегмента ОСАГО с учетом ожиданий потребителей и интересов страховщиков. Но возникает вопрос: по каким направлениям должно развиваться ОСАГО дальше?

Индивидуализация страхования

Исследования специалистов (в частности, Ю.А. Соловьевой – ведущего специалиста департамента урегулирования убытков ПАО СК РОСГОССТРАХ и аспирантки РЭУ им. Г.В. Плеханова) показывают, что основной акцент в развитии ОСАГО будет сделан на индивидуализации страхования. Т.е. на все большем учете личных качеств водителя, его поведения, стиля вождения автомобиля, компетенции водителя, а не на независящих от него параметрах (например, регионе проживания, мощности или возраста автомобиля и т.д.).

Нововведения в ОСАГО, запланированные к внедрению в 2020 году, направлены на более справедливое индивидуальное определение стоимости полиса ОСАГО для автомобилистов. Этому будет способствовать, несомненно, применение телематики в автостраховании (соответствующий законопроект находится на рассмотрении), т.е. цифровых устройств наблюдения за ездой.

Каждому водителю – баллы

Системы телематики, установка которых возможна самим страховщиком, планируется реализовывать в рамках Постановления Правительства России № 477 от 30.05.2016 путем внесения изменений в п. 2.7. Правил дорожного движения. При помощи телематического оборудования страховщики смогут анализировать стиль вождения конкретного водителя, производить оценку его состояния с целью снижения риска наступления ДТП при управлении автомобилем в нетрезвом виде и агрессивном вождении.

При такой системе страховая компания работает с каждым своим клиентом индивидуально, используя гибкую систему скидок, коэффициентов при расчете стоимости полиса в зависимости от результатов анализа параметров вождения.

Эксперты, изучающие преимущества телематики в страховании, знают: каждый клиент, автомобиль которого оборудован телематическими устройствами, имеет свой скоринговый балл. Последний складывается из множества параметров, включая погодные условия, характер дорожных покрытий и прочее. Когда данных становится достаточно, можно предсказать наступление ДТП по вине страхователя и даже его предотвратить.

В большей части западных и европейских стран телематика применяется в ОСАГО (так называемый MTPL) и позволяет точно определить степень риска клиента. Отношения между клиентом и страховщиком, стоимость страховки базируются на принципе: «Ездишь тише (т.е. без нарушений и безопасно для третьих лиц) – платишь меньше (за полис ОСАГО)». И, наоборот, страховка будет дороже для рискованных водителей.

Недавно Правительство РФ одобрило проект закона, который меняет систему расчёта стоимости полиса обязательного автострахования. С 1 января 2020 года будет отменен территориальный коэффициент, а с 1 октября того же года — коэффициент мощности двигателя легкового автомобиля.

Оба эти параметра не связаны с индивидуальным стилем вождения. В то же время страховщикам дадут возможность опять расширить тарифный коридор на 40 процентов, а также устанавливать собственные коэффициенты для своих клиентов. Как это отразится на цене ОСАГО? Посмотрим. Однако есть надежда, что ОСАГО на правильном пути своего развития.