Как развивается биобанкинг в России

В последние годы в России, как и во всем мире, создается и расширяется сеть биобанков для сбора и хранения биоматериалов человека. Для чего, как и кем могут использоваться собираемые данные? Что несет для россиян дальнейшее развитие биобанкинга? Разбирается Анна Цветкова, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Что такое биобанкинг

Сегодня в здравоохранение активно внедряются цифровые технологии. Они делают прежнюю систему более персонализированной, своевременной и эффективной. Формируется новая экосистема цифровой медицины, в которую наравне с традиционными элементами, как население, медцентры, фармкомпании, медицинские вузы, входят биобанки генетических данных. Они успешно осуществляют отбор и хранение биологических образцов.

Основным ограничением для медицины и фармацевтики всегда было понимание истинных причин возникновения заболевания. «Большие данные» цифровой медицины интегрируют в единое целое такие разрозненные массивы информации, как ДНК, метаболизм и изменения в тканях человека, органах и организме. Создавая из этого модели, врачи изучают частные случаи заболеваний более точно.

К примеру, американская инновационная компания Genophen, используя ресурс BaseHealth и программное обеспечение от разработчика NextBio, одновременно отслеживает взаимосвязь генетического профиля пациента, его пищевых привычек, влияния окружающей среды и принимаемого препарата. Вдобавок эта платформа позволяет врачам и пациентам вести коммуникацию, что очень удобно. И подобных примеров можно привести массу.

Но стоит отметить: даже при наличии цифровых технологий этот процесс был бы невозможен без существования сети биобанков.

Рынок биобанков

Примерно 20 лет назад появились первые сети биобанков, что ознаменовало прорыв в мировом здравоохранении. Экономика медицинской сферы сегодня прекрасно монетизирует роль и функционал биобанков. В 2018 году мировой рынок биобанкинга оценивался в $ 25,8 млрд и, по прогнозам, вырастет до $36,8 млрд к 2024 году при среднегодовом темпе роста в 6,2%. Доля выручки при этом в 2024 году составит примерно 40%. Сейчас порядка 49,2% от общего дохода отрасли генерируют клинические исследования.

Виды биобанков

По принципу функционирования биобанки можно разделить на исследовательские и клинические. Наибольшая концентрация их традиционно наблюдается в Европе и Северной Америке, потому что основные фармпроизводители и биотехнологические компании расположены именно здесь. Российские биобанки преимущественно представлены исследовательской группой.

Клинические биобанки хранят клетки и ткани, используемые большей частью при трансплантации. Исследовательские биобанки собирают ткани, органы и жидкости человека для разработки новых лекарств и проведения диагностических тестов.

Как известно, перед выведением лекарственного препарата на рынок, он должен пройти стадии клинических испытаний. До апробации на человеке обязательно также изучение in vitro, то есть «в пробирке». Таким образом, без исследовательских биобанков процесс появления в продаже новых передовых лекарств был бы крайне затруднен.

Отметим, что в последние годы в мире растет спрос на генетические исследования по предрасположенности к заболеваниям, при планировании рождения ребенка. С появлением биобанков проблема доступности биологических материалов человека была успешно решена и ознаменовала революционный прорыв в биомедицинских разработках. В настоящий момент на планете уже насчитывается более 300 млн собранных биообразцов.

Еще одним достоинством биобанкинга является изобретение биологических микрочипов или биочипов, которые позволяют оперативно выявлять различные заболевания, в том числе на ранних стадиях. Это специальная матрица обычно из стекла или пластика, на которой размещены молекулы ДНК или белка в определенном порядке.

Как сохраняются данные

Одним из главных вопросов мирового развития биобанкинга выступает экспертиза, стандартизация и контроль качества биообразцов. Для этой цели было создано Международное общество для биологических и экологических хранилищ – ISBER (International society for biological and environmental repositories).

В России официальным партнером ISBER c 2017 года является Национальный БиоСервис (НБС), предлагающий лабораторные услуги по обработке и изучению биоматериалов плюс криохранилище. Численность образцов НБС составляет 18 тыс. Для сравнения, национальный биобанк Дании рассчитан на 15 млн. образцов. Биобанк Великобритании, финансируемый благотворительным Фондом Wellcome и Советом по медицинским исследованиям (MRC), изучает биоматериалы 100 тыс. участников.

В нашей стране наблюдается общее отставание уровня развития биобанкинга, что, прежде всего, связано с недостаточной правовой базой. Но, тем не менее, есть положительные инициативы по форсированию этого процесса и постепенному повороту в сторону интеграции наших биобанков в обмен данными с зарубежными коллегами.

«Дорожная карта» HealthNet государственной программы Национальной технологической инициативы, реализуемой на базе сервисного продукта НБС, направлена на интеграцию всех учреждений системы биобанкинга нашей страны. Этот федеральный проект уже включает примерно 120 организаций-участников. Всего в РФ насчитывается примерно по разным оценкам порядка 200 биобанков. Для усиления инициативы развития общей системы биобанкинга РФ в 2017 году была организована Национальная ассоциация специалистов по биобанкированию (www.biobanking.ru).

Ситуация в России

Тем не менее, ситуация в России с учетом общемировых трендов остается пока неоднозначной, потому как остаются открытыми некоторые вопросы законодательного регулирования, именно отсутствие единого стандарта хранения информации и стандартов по работе с биообразцами.

На данный момент существует закон «О биомедицинских клеточных продуктах» и Приказ Министерства здравоохранения «Об утверждении требований к организации и деятельности биобанков». Однако не все этапы процесса работы биобанков четко проработаны.

Кроме этого наблюдается нехватка налаженных разносторонних связей в области обмена информацией внутри одной системы биобанкинга. Необходимо также адаптировать терминологический аппарат, чтобы привести российскую терминологию к единообразию. Со временем, безусловно, этот вопрос будет решен. Стандартизация всех этапов позволит не только обеспечить высокое качество образцов данных и согласованность действий участников процесса, но и интегрироваться в мировую сеть.

Можно ожидать, что развитие биобанкинга сильно изменит сферу здравоохранения РФ в будущем и обеспечит рост её эффективности за счет влияния на расширение знаний об организме человека и заболеваниях, выпуска новых инновационных фармацевтических препаратов, а также повышения качества медицинских услуг благодаря развитию так называемой персонифицированной медицины.