Россельхозбанк поддержит российских виноделов

В рамках Недели агропромышленного комплекса, проводимой Минсельхозом России, стартовал фестиваль винной культуры и истории российского виноделия «Российская лоза». Фестиваль проходит в ресторанах Москвы и в гастроцентре «Зарядье» в формате образовательных и развлекательных мероприятий. Гости смогут продегустировать лучшие российские вина, а также узнать об их происхождении и истории отечественного виноделия.





Задача фестиваля — рассказать о винах, сделанных из российского винограда, и продемонстрировать потребителю высокое качество напитков, изготовленных из автохтонных сортов, которые не имеют аналогов в мире, и из классических «пино блан», «шардоне», «муската» и «рислинга».



В 2019 году в целях дальнейшего развития виноградарства и виноделия объем государственной поддержки из федерального бюджета увеличен более чем в 2 раза, до 3 млрд рублей. Стабильно растет производство винодельческой продукции в регионах, традиционно занимающихся выращиванием винограда: в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае и Дагестане.



«Российские производители вина сталкиваются с недостатком сырья, к которому привело уменьшение площади виноградников. Сейчас важен не только рост производственных мощностей, но и восстановление сырьевой базы. Это требует долгосрочных инвестиций, так как с момента посадки саженцев до сбора первого урожая винограда должно пройти не менее 3 лет, а с учетом необходимых для изготовления вина параметров ягоды — не менее 4-5 лет. Россельхозбанк, как опорный банк аграрного сектора, заинтересован в развитии российского виноделия. В Банке разрабатывается специальная модель для работы с виноделами, и мы готовы оказать всестороннюю поддержку отрасли», — отметила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.