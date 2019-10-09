В консолидированный бюджет РФ от налогоплательщиков Иркутской области за восемь месяцев поступило 300 млрд рублей налогов и сборов

В консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, территориально расположенных в Иркутской области, за восемь месяцев 2019 года направлено 300 млрд рублей налогов и сборов, что на 28 млрд рублей или 10% выше уровня поступлений января - августа 2018 года.

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет поступило 185 млрд рублей или 62%, в консолидированный бюджет Иркутской области – 105 млрд рублей или 35%, в том числе в доходы местных бюджетов – около 17 млрд рублей. В Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства направлено 9 млрд рублей акцизов на нефтепродукты (или 3% от общей суммы налогов и сборов).

Кроме того, в социальные внебюджетные фонды поступил 71 млрд рублей страховых взносов, что почти на 10% выше уровня аналогичного периода 2018 года, в том числе в Пенсионный фонд Российской Федерации - 56 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – 13 млрд рублей, в Фонд социального страхования – 2 млрд рублей. Темп роста поступлений страховых взносов выше темпа роста фонда заработной платы.

Объем поступления платежей в федеральный бюджет за восемь месяцев 2019 года составил 185 млрд рублей, что на 17 млрд рублей или 10% выше уровня аналогичного периода 2018 года. В структуре доходов федерального бюджета 63% приходится на налог на добычу полезных ископаемых – 117 млрд рублей. При этом поступления НДПИ на 10 млрд рублей или 9% выше уровня января - августа 2018 года. Данный рост обусловлен изменением коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть, используемого при расчете налога.

Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, обеспечено 30% доходов федерального бюджета (или 55 млрд рублей). При этом сальдированные поступления НДС увеличились почти на 5 млрд рублей или на 10%, что обусловлено ростом мобилизации платежей (на 12 млрд рублей или 19%). Объемы возмещения налога на расчетные счета налогоплательщиков увеличились на 7 млрд рублей.