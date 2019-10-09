Росфинмониторинг опубликовал список «псевдоброкеров»

Компании-нерезиденты, которые предлагают заработать на финансовых рынках в режиме удаленной торговли могут оказаться мошенниками.

Такие компании предлагают гражданам участвовать в торговле на различных финансовых рынках, в частности, Forex. Для этого им предлагают внести деньги на торговый счет, после чего «псевдоброкеры» создают видимость проведения торговых операций. Также, злоумышленники могут якобы увеличивают размер вложенных средств на счетах человека, вынуждая его делать дополнительные взносы. Однако при попытке граждан частично или полностью снять денежные средства эти компании обнуляют торговые счета и перестают выходить на связь.

Росфинмониторинг привел наименования наиболее часто встречающихся компаний, причастных к подобной схеме мошенничества:



- Teletrade

- GRANDCAPITAL

- Delloy Trаde

- GLOBAL FX

- Kappabrokers

- GO CAPITALS FX

- KBCapitals

- 10 BROKERS

- Swis Trade

- BORN to TRADE

- Barclays Trade

- WerCrypto

«Названия компаний могут изменяться, использоваться известные названия банков и мировых компаний и другие варианты рекламы для создания видимости своей солидности и благонадежности с целью введения в заблуждение и манипуляций», — сообщает пресс-служба.

В ведомстве посоветовали гражданам при готовности разместить денежные средства на рынке ценных бумаг в начале ознакомиться с законодательными нормами и репутацией компаний, которые предоставляют данный вид услуг.

