ВТБ проведет семинар для частных инвесторов в Иркутске

ВТБ приглашает принять участие в ежегодном семинаре для частных инвесторов, акционеров и клиентов группы ВТБ, который состоится 12 октября в Иркутске. Представители Банка расскажут об итогах годового Общего собрания акционеров и принятых решениях, планах и прогнозах на 2019 год, новой стратегии группы ВТБ до 2022 года.

Основными темами обсуждения станут:

Стратегия развития группы ВТБ до 2022 года;

Финансовые результаты и прогноз финансовых показателей группы ВТБ;

Новое во взаимодействии с акционерами и итоги годового Общего собрания акционеров;

Программа специальных предложений для акционеров, новые привилегии и льготы для миноритариев;

Актуальные инвестиционные идеи и аналитический обзор.

Мероприятие проводится совместно с ПАО Московская биржа. В ходе встречи будут представлены основные тенденции развития фондового рынка и новые инструменты для частных инвесторов.

Встреча пройдет 12 октября (суббота) в конференц-зале гостиницы «Courtyard Marriott Irkutsk» по адресу: ул. Чкалова, д. 15. Начало мероприятия — в 12:00, сбор и регистрация участников с 11:20. Ожидаемая продолжительность встречи — 2 часа.

Участие в мероприятии бесплатное и свободное, однако, для Вашего удобства мы просим пройти предварительную регистрацию. Зарегистрироваться на семинар можно при помощи мобильного приложения «Акционер ВТБ», которое доступно в AppStore и Google PlayMarket, а также также можно сообщить о своём намерении посетить семинар по электронной почте shareholders@vtb.ru или по телефону (495) 258-4947.