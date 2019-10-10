В Иркутске завершается благоустройство сквера в микрорайоне Юбилейный

В Иркутске завершается благоустройство сквера в микрорайоне Юбилейный в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На территории за домом №83 выполнено устройство подпорной стенки из габиона, проведено асфальтирование дорожно-тропиночной сети, железобетонных лестниц и пандусов, обустроена площадка для выгула собак, установлено 10 опор освещения. Проводится асфальтирование спортивной площадки и установка спортивных тренажеров.

Также в Свердловском районе завершается благоустройство Пади Долгой, которая разделяет микрорайоны Первомайский и Университетский. Там уложено асфальтовое покрытие пешеходной зоны и террасная доска, обустроен плиточный тротуар, установлены скамейки. Завершаются работы по устройству наружного освещения и габионов. Кроме того, в рамках второго этапа благоустройства общественной территории «Роща «Синюшина гора» проведено асфальтирование, установлены сцена, скамейки и урны, проведено гравирование 15 км тропинок, а также ограждение территории, сообщает пресс-служба мэрии.