РСА: индивидуализация ОСАГО была бы невозможна еще несколько лет назад, но сейчас – самое время

Реформа ОСАГО невозможна без конкурентной среды, но сейчас она сформирована. Об этом в кулуарах форума Finopolis в Сочи рассказал советник президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Михаил Порватов.

По мнению Порватова, время для персонализации тарифов выбрано удачно. «Раньше на рынке был явный монополист, доля которого достигала 35%. А когда монополисту не интересен какой-то регион что он делает? Он оттуда просто уходит. И это безусловно представляет риск. Сейчас же ситуация принципиально другая, рынок сбалансирован, доля крупных игроков составляет не более 10-13%, что говорит о том, что рынок конкурентен».

По данным РСА, по состоянию на 2019 год в сегменте ОСАГО активно работают около 10 компаний, конкурирующих между собой. При этом первой четверке принадлежит от 10 до 14 % рынка, остальным игрокам – по 2-4 %.

«Таким образом сокращение объемов продаж одного игрока ни на что не повлияет, ведь рынок тут же займут другие компании. Это одна из серьезных предпосылок к персонализации тарифов ОСАГО. Вторая - убыточность сегмента стабилизировалась, работает качественная система гарантирования продаж полисов ОСАГО: Е-гарант и Единый агент», - сообщил Порватов.

О снижении убыточности свидетельствует снижение судебных выплат. Так, в 2014 году страховщики по решению судов совершили 434 тысяч выплат. Постепенно эта динамика улучшалась, и уже по итогам 2018 года сократилась до 283 тысяч.

«Дальнейшая персонализация тарифа позитивно скажется на снижении убыточности, поскольку компании начнут конкурировать за «хороших» водителей, повышая качество услуг и сервисов, и поводов судится станет еще меньше», - уверен Порватов.

Государственная Дума 15 октября рассмотрит в первом чтении законопроект о персонализации тарифов ОСАГО. Он предполагает расширение тарифного коридора, а также установление коэффициентов, зависящих от степени аварийности водителя. Ожидается, что это сделает тарифы более справедливыми, ведь аккуратные автомобилисты заплатят за полис меньше, а аварийные автовладельцы – наоборот получат повышенный тариф. При этом действующие индикаторы, не влияющие на аварийность, планируется отменить. Речь идет о территориальном коэффициенте и надбавке за мощность двигателя.

При этом как отметил заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин, тарифы в будущем можно полностью освободить. «Я считаю излишним даже тарифный коридор. Это скорее дополнительный гарант, я бы сказал, психологический. Ведь известно, что экономика на 50% - психология. Это важно для людей - получить некоторые гарантии максимально верхнего и нижнего уровня цены. На самом деле, даже если тарифы полностью отпустить, безудержного роста цен не будет».

Отметим, свободные тарифы действуют в большинстве стран Европы.