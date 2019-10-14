МТС предлагает иркутскому бизнесу пройти бесплатную проверку на уязвимость от хакерских атак

ПАО «МТС» сообщает о возможности бесплатной проверки защищенности от кибератак для предприятий Приангарья. До начала ноября компании смогут бесплатно пройти сканирование уязвимостей веб-приложений и сетевого периметра, используя облачный сервис провайдера #CloudMTS. Это позволит получить рекомендации и защитить свой бизнес от воздействия внешних вредоносных атак.

До 1 ноября все компании Иркутского региона, независимо от того, услугами какого провайдера они пользуются, могут провести сканирование уязвимостей своих веб-приложений и сайтов, а также сетевого периметра с помощью облачного провайдера #CloudMTS. Именно на веб-приложения и сайты, по статистике, направлены более 75% хакерских атак.

В тестовом режиме бизнесу Приангарья будет предложено использование платформы по защите веб-приложений — Web Application Firewall (WAF). В результате сканирования будет определен состав сетевого периметра и проанализирована его защищенность. «Умный» сервис анализирует все входящие HTTP-запросы и блокирует вредоносные, непрерывно собирает метрики со всего трафика и обрабатывает их в облаке, применяя машинное обучение. В завершении теста предприятию будут предоставлены рекомендации по защите информации.

Такая возможность будет актуальна для компаний, у которых интернет-ресурсы стали неотъемлемой частью бизнес-процессов: интернет-магазинов, банков, страховых компаний, организаций сферы ЖКХ и здравоохранения. Они используют интернет в качестве одного из ключевых способов взаимодействия с клиентами, ежедневно подвергая свою ИТ-инфраструктуру воздействиям внешних вредоносных факторов. С облачным WAF предприятия смогут защититься от кражи персональных данных, хакерских атак на пользователей сайтов, нарушений работоспособности интернет-ресурсов и подмены содержания веб-страниц.

Сервис развернут в облаке МТС, но не предполагает обязательную миграцию ИТ-ресурсов клиентов в публичное облако провайдера. Компания может оставить хостинг сайта в любом удобном ей месте. Для того, чтобы воспользоваться сервисом в тестовом режиме, нужно пройти по ссылке и оставить заявку на подключение. Также можно оформить его в пользование на постоянной основе, предварительно ознакомившись с подробностями на сайте #CloudMTS.

В зависимости от масштаба бизнеса, компания может более чем в 4 раза снизить издержки на защиту только в первый год пользования услугой.

«МТС развивает высокотехнологичные сервисы для сегмента B2B-клиентов, при этом дает компаниям возможность сначала протестировать эти решения. Благодаря чему бизнес наглядно может увидеть все плюсы использования новых сервисов. К сожалению, разновидности и общее число угроз информационной безопасности неуклонно растут от года к году и влекут огромные финансовые и информационные потери. В зоне особого риска находятся те представители бизнеса, которые используют интернет в качестве одной из основных сред взаимодействия с клиентами. Ряд крупных российских компаний уже оценили преимущества нашего облачного WAF», среди которых, например, МТС Банк, — отметил директор МТС в Иркутской области Андрей Березной.