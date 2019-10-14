Банк «Открытие» поможет социально-экономическому развитию Иркутской области

Банк «Открытие» и правительство Иркутской области 10 октября заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали старший вице-президент, директор департамента управления сетью Антон Анищенко и председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Банк готов принять участие в финансировании областного бюджета, государственных унитарных предприятий, развивать инфраструктурные проекты. Целью соглашения также является повышение качества предоставляемых банковских услуг населению края и совершенствование банковских технологий.

На днях банк заключил очередное соглашение о сотрудничестве с Гарантийным фондом Иркутской области, в рамках которого сможет не только кредитовать предприятия малого и среднего бизнеса, не имеющие залогового обеспечения под поручительство Фонда, но и размещать временно свободные средства фонда в депозиты.

Кроме того, банк «Открытие» предоставит индивидуальные условия для зарплатных клиентов – бюджетных организаций Иркутской области и будет участвовать в благотворительных проектах совместно с региональной и местными администрациями городов региона.

В настоящее время на территории региона под единым брендом «Открытие» работает семь офисов банка. Парк банкоматов насчитывает 63 устройства в торгово-сервисных предприятиях региона установлено более 745 POS-терминалов.

По итогам 9 месяцев 2019 года объем кредитного портфеля банка «Открытие» в Иркутской области достиг 8 млрд. рублей, показав рост с начала года на 200%. Открыты два ипотечных модуля и центр малого и среднего бизнеса, сформирована сильная команда профессионалов.

В планах банка до конца года – увеличить в полтора раза выдачи кредитов во втором полугодии и довести объем кредитного портфеля до 10 млрд. рублей. Важными задачами бизнеса в регионе являются рост клиентской базы за счет физических лиц на 40%, запуск новых современных продуктовых предложений и обеспечение высококлассного банковского сервиса и индивидуального подхода ко всем категориям клиентов.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

