Forbes поставил Иркутск в десятку самых перспективных городов

Forbes поставил Иркутск в десятку самых перспективных городов. В списке стоят 10 городов, кроме Москвы, которые за последние 10 лет совершили самый заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни.

Основным отличием Иркутска от других является реализация комплексной исторической среды (в данном случае деревянной архитектуры). В пример таких проектов приводят 130-й квартал.

Многие российские города сейчас изучают опыт Иркутска и адаптируют его. Несмотря на то что часть замыслов архитекторов изменили и были допущены очень серьезные ошибки (например, строительство торгового центра вместо планируемого амфитеатра), проект оказался важным прецедентом, - пишет Forbes

Отмечается и культурная жизнь города. Ежегодно в Иркутске проходит проект «Зимний университет» — междисциплинарная проектно-образовательная программа, в основе которой лежит 30-летний опыт проведения Les Ateliers (Международные градостроительные мастерские города Сержи-Понтуаз, Франция). В рамках университета молодые профессионалы и эксперты ищут подходы к решению самых сложных проблем градостроительной политики.