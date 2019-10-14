ПСБ продемонстрировал на FINOPOLIS-2019 оплату по QR-коду и чат-бот для выдачи кредитов МСБ

ПСБ, официальный партнер FINOPOLIS-2019, представил на форуме инновационные финансовые продукты для предпринимателей и физических лиц. В рамках мероприятия банк презентовал новые кредитные продукты для малого и среднего бизнеса, а также возможности интеграции сервисов ПСБ и Системы быстрых платежей (СБП) Банка России. Стенд ПСБ посетили глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

Старший вице-президент — глава дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин рассказал о чат-боте для МСБ, который позволит без личного посещения офиса подать заявку на кредит. Бот поможет правильно заполнить документы, а скоринговые системы на основе big data, учитывающие открытые данные о компании и историю ее транзакционной активности, выдадут онлайн-решение по кредиту в кратчайшие сроки. По условиям онлайн-кредита ПСБ «Без бумаг», воспользоваться кредитными средствами можно будет в мобильном банке уже на следующий день.

«Запуск продуктов по онлайн-кредитованию стал революцией для рынка малого и среднего бизнеса. Благодаря ускоренному рассмотрению заявок и значительному упрощению процесса их подачи за полтора года число клиентов ПСБ из числа МСБ, взявших кредит, выросло почти в 2,5 раза. Мы усовершенствовали нашу скоринговую модель, за счет чего уже в ближайшее время запустим онлайн-кредит «Без бумаг», который будет доступен любому предпринимателю без визита в офис ПСБ. Причем для подачи онлайн-заявки даже не обязательно быть клиентом нашего банка», — сказал Александр Чернощекин.

Руководитель розничного и цифрового бизнеса ПСБ Сергей Малышев показал руководству Центрального Банка механизм оплаты через СБП по QR-коду. В сентябре ПСБ стал первым банком в России, внедрившим одновременно возможность как отправки, так и приема платежей по QR-коду. В октябре, после окончания пилотного проекта, оплата по динамическому коду была внедрена в банковское приложение ПСБ и, таким образом, стала доступна для всех клиентов банка.

Как отметил Сергей Малышев, теперь клиентом ПСБ можно стать через удаленную идентификацию с использованием Единой биометрической системы. По его словам, банк участвует сразу в нескольких проектах Ассоциации Финтех, в частности, в проекте «Цифровой профиль» и Open API.

На стенде ПСБ посетители FINOPOLIS-2019 могли зарегистрироваться в Единой биометрической системе и с помощью удаленной идентификации открыть продукт ПСБ. Помимо этого, на стойках банка в зоне аккредитации на форум можно было при использовании биометрии самостоятельно получить бедж участника и получить доступ на FINOPOLIS-2019 по системе FastTrack.