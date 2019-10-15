«Агропромышленная неделя» соберет крупнейших региональных производителей в Сибэкспоцентре

22 октября откроется 25-я выставка сельскохозяйственной продукции, оборудования и продовольствия «Агропромышленная неделя». На мероприятии соберутся крупнейшие производители Иркутской области и других регионов России.

Торжественная церемония открытия выставки состоится в выставочном комплексе первого павильона 22 октября в 12 часов.

Участие в выставке примут около 100 предприятий, которые представят свою продукцию из Иркутска и ближайших районов: Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, Братска, Красноярска, Барнаула, Краснодара, Москвы и других городов России, а также из Монголии. На выставке можно будет увидеть продукцию таких крупных компаний, как: «Усольский свинокомплекс», Группы предприятий «Янта», ПАО СХ «Белореченское», «Саянский бройлер», ЗАО «Иркутский хлебозавод», АО «Каравай», АО «Агрофирма «Ангара», «Детская молочная кухня» филиал МУП «Комбинат питания г. Иркутска», «Зиминские колбасы», Вилли Вонка ООО «Приморский кондитер» и многих других.

Некоторые компании на мероприятии представят свою технику. Так, ООО «Зерновые системы Сибири» (Красноярск) продемонстрируют универсальные зерносушилки СВМ производства "Воронежсельмаш" от 5 до 200 т/ч, весь комплекс зерноочистительного оборудования (включая фотосепараторы), силосы для хранения зерна отечественного и зарубежного производителя. ООО «Агро-Мастер Красноярск» представит рапсовые столы Ziegler для всех видов жаток, в том числе российского производства. Также будет представлена организация из Иркутска – ЗАО «Облагроснаб», которая презентует оборудование для животноводства: сушилки, грабли, опрыскиватели и убойные цеха.

Ежедневно на выставке будет проходить насыщенная деловая программа:

22 октября Министерство сельского хозяйства Иркутской области совместно с Союзом сельских женщин организуют заседание на тему «Крестьянские династии Прибайкалья – связь времени».

Кроме того, 23 октября Министерство сельского хозяйства проведет три круглых стола, посвященных перспективным направлениям отрасли растениеводства и их реализации в условиях Иркутской области, финансово-экономической политике в аграрной отрасли Иркутской области на 2020 год, а также современным технологиям продвижения продукции.

24 октября также пройдет три круглых стола, организованных Министерством. На первом поговорят о племенном животноводстве Иркутской области, на втором обсудят вопросы организации и проведения 20-ой Юбилейной выставки «Огород. Сад. Загородный дом», которая состоится в 2020 году, а на третьем круглом столе спикеры рассмотрят, на каком уровне находится развитие пчеловодства в Иркутской области. Также в этот день состоится расширенное заседание областного совета по агробизнес-образованию.

На сценической площадке Сибэкспоцентра (во втором павильоне) будут проходить увлекательные мероприятия. Так, 22 октября в 14.30 кулинарная студия «Анетти» представит мастер-класс по приготовлению блюд из местных продуктов, а 23 октября в 11.00 состоится мастер-класс от СХПК «Усольский свинокомплекс» по обвалке свиной туши. Не пропустите, будет интересно!

Уже традиционно ИД «Комсомольская правда» проведет пятый фестиваль «Байкальские пельмени», который состоится 23 октября в 14.00. На конкурсе пройдет дегустация пельменей от местных производителей, и будут определены победители в разных номинациях. Как обычно фестиваль не обойдется и без чемпионата по скоростному поеданию пельменей.

Также по доброй традиции Министерство сельского хозяйства Иркутской области, Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, Союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири», Иркутское территориальное управление Роспотребнадзора, ФГУ "Иркутский центр стандартизации, метрологии и сертификации" и ОАО "Сибэкспоцентр" организуют в малом зале первого павильона дегустационный конкурс «Иркутская марка».

24 октября во втором павильоне в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры РФ пройдет фестиваль «Вкус Байкала», организованный изданием «СМ-Номер один», в рамках которого будут проходить презентации и дегустации блюд местной кухни.

Все дни выставки любой желающий сможет посетить ярмарку сельскохозяйственной продукции «Урожайное Приангарье». На прилавках гости смогут найти мясные изделия, рыбу, орехи, мед, восточные сладости, приправу, кондитерские изделия, грибы, консервированные заготовки, молочные продукты, овощи и многое другое. Кроме этого, у посетителей появится хорошая возможность принять участие в различных дегустациях и розыгрышах.

Выставка будет работать с 22 по 24 октября с 10 до 18 часов, 25 октября до 17 часов.