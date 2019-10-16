ВТБ и ГК «Инград» заключили сделку по проектному финансированию для строительства ЖК RiverSky на сумму 21,7 млрд.руб. в формате эскроу

Банк ВТБ и Группа компаний «Инград» подписали соглашение о предоставлении проектного финансирования для реализации строительства ЖК RiverSky на Симоновской набережной с использованием эскроу-счетов.

Девелоперу открыта кредитная линия в сумме 21,7 млрд. рублей, которые будут направлены на строительство 8 корпусов жилого квартала бизнес-класса общей площадью 186 тыс. кв. метров в Даниловском районе столицы.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, подчеркнул: «Группа компаний «Инград» - один из лидеров среди девелоперов России, и заключенная сегодня сделка является серьезной основой для развития стратегического сотрудничества между нашими компаниями. Помимо того, что на сегодня это одна из крупнейших сделок на рынке по финансированию строительства жилья по проекту, реализуемому с нуля в формате эскроу, в сделке было использовано много уникальных решений, которые делают проект более эффективным для девелопера».

«Очень важно, что наш флагманский проект поддержал ВТБ – банк с государственным участием. Наше партнерство гарантирует своевременную реализацию проекта RiverSky, который мы осуществляем совместно с городом в рамках восстановления территории Симоновской набережной и редевелопмента прилегающей бывшей промышленной зоны. Мы уверенно движемся вперед в этом проекте, в том числе и благодаря нашей успешной работе с ВТБ», – прокомментировал президент Группы компаний «Инград» Павел Поселёнов.

ЖК RiverSky - это флагманский проект ГК «Инград» с авторской архитектурой, современной инженерией, продуманными планировочными решениями и уникальными форматами жилья. Он реализуется в живописном месте исторической части Москвы — вблизи ансамбля Симонова монастыря, на набережной Москвы-реки. Ввод в эксплуатацию всего жилого квартала планируется не позднее 4-го квартала 2021 года.

Группой компаний «Инград» будет построен еще один жилой квартал и проведено благоустройство Симоновской набережной, а также создан большой спортивный кластер, в рамках которого будет реконструирован стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

Справка

ГК «Инград» — крупная инвестиционно-девелоперская компания, которая ведет свою деятельность с 2012 года. Группа компаний «Инград» специализируется на строительстве жилых кварталов комфорт и бизнес-класса. В настоящее время INGRAD ведет реализацию девятнадцати проектов в Москве и Московской области. Компанию контролирует «Концерн «РОССИУМ» Романа Авдеева.

В 2019 году компания впервые вошла в ежегодный рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes. При этом ГК «Инград» возглавила пятёрку самых быстро растущих участников рейтинга. Так, ГК «Инград» стала лидером отрасли по росту выручки в 2018 году, показав значительную положительную динамику (+251%). Выручка компании увеличилась с 15,1 млрд рублей в 2017-м до 53 млрд рублей в 2018 году.

Компания занимает четвертое место в рейтинге застройщиков по объему текущего строительства в России по состоянию на 1 октября 2019 года. Общий объем текущего строительства составляет 1,44 млн кв. м.