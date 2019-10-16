Солид Банк увеличил уставный капитал до 1,55 млрд рублей

АО «Солид Банк» извещает об увеличении уставного капитала банка, который теперь составляет 1 550 610 250 руб.

Увеличение уставного капитала АО «Солид Банк» произошло в результате дополнительной эмиссии акций банка и приобретения пакета японским холдингом Sawada Holdings Co., Ltd. Доля японского капитала в структуре акционеров выросла до 45%.

«Это событие, безусловно, окажет позитивное влияние на деятельность банка, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов. – Доверие японских акционеров, их заинтересованность в приобретении дополнительного пакета акций – признак далеко идущих планов и уверенности в стабильном развитии. Увеличение капитала расширяет наши возможности и делает банк более устойчивым на финансовом рынке».