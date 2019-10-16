Третий «РУСАЛ ФестивAL #Наука» с аншлагом прошёл в Братске

В Братске с аншлагом прошел третий научный фестиваль, организованный компанией РУСАЛ. В этом году за четыре дня мероприятий «РУСАЛ ФестивAL #Наука» посетили более 5 тысяч братчан.

Стартовой точкой фестиваля стала экскурсия школьников на Братский алюминиевый завод. Старшеклассники посетили электролизный цех и литейное отделение, где увидели, как производят алюминий. Промплощадка произвела неизгладимое впечатление на ребят.

- Нам посчастливилось побывать на самом крупном градообразующем предприятии нашего города, и на каждом шагу мы не переставили удивляться - рассказали участники экскурсии. – Нам провели подробный инструктаж, выдали спецодежду по размеру, во время экскурсии ответили на все вопросы. Побывав на таком заводе – гиганте, мы поняли: нам есть чем гордиться, есть где работать!

Интерактивные площадки двух следующих дней фестиваля «РУСАЛ ФестивАL #Наука» в этом году расположились в школе № 5 и в лицее № 2. Для участников химического квеста «Элемент будущего» подготовили несколько локаций с простыми, но очень зрелищными химическими опытами. Программа квеста была построена таким образом, что каждый ребенок мог принять участие в разных химических экспериментах, открывая для себя удивительный мир науки.

- РУСАЛ ФестивAL #Наука проводится в нашем городе уже третий раз. Это направление пользуется огромной популярностью у школьников. Ребятам очень нравятся наглядные химические эксперименты, они с удовольствием участвуют в интерактивной части фестиваля. Мы надеемся, что удовлетворим интерес детей к химии и физике, и это позволит им сделать правильный выбор профессии. Конечно, в будущем мы бы хотели видеть их металлургами, потому что это интересный и почетный труд! - говорит Роман Лебедев, директор по персоналу БрАЗа компании РУСАЛ.

В интеллектуальной схватке под названием «Кубок инженеров» состязались старшеклассники нескольких школ города. На несколько часов «молодые инженеры» окунулись в атмосферу настоящего конструкторского бюро. В составе каждой команды были свои инженеры, менеджер и дизайнер, которым предстояло собрать и запустить гидравлический манипулятор.

- Мы очень рады, что в Братске проходят такие значимые мероприятия, - комментирует Ираида Петрусенко, начальник отдела социально-психологического сопровождения МАУ ДПО «Центр развития образования». - Это всегда шоу, эмоции, длительные воспоминания, которые нас сопровождают после того, как сам научный фестиваль РУСАЛа заканчивается. А главное - это своеобразное профобразование, возможность для детей выбрать свою будущую профессию.

Ключевым событием фестиваля стала выставка «Путеводитель по науке», которая прошла в ТКЦ «Братск-Арт». Здесь организаторы подготовили для детей и взрослых более десятка интерактивных площадок. Посетителям показали яркие химические опыты с интерактивной визуализацией таблицы Менделеева. Особое внимание было уделено наглядной демонстрации уникальных свойств 13-го элемента - алюминия.

Гости смогли переместиться в виртуальный мир, смастерить летательный аппарат, посетить лекции знаменитых спикеров. Любителям зрелищных экспериментов продемонстрировали опыты с химическими реактивами. А вместо обыденных фанфар с главной сцены города доносились известные композиции, сыгранные на водопроводных трубах, стеклянных колбах и катушке Тесла.

- Праздник науки, который проходит в городе Братске, безусловно, дает всем возможность познакомиться с самыми интересными изобретениями, - отметил в приветствии к собравшимся Константин Кулинич, начальник департамента образования администрации Братска. - Мы надеемся, что новые открытия - за новым поколением, а именно - за вами.

Впервые «РУСАЛ ФестивAL #Наука» состоялся в 2016 году. На следующий год он прошел в Братске с аншлагом. В 2018 году из-за американских санкций компания РУСАЛ вынуждена была отменить событие. Цель проекта – популяризация науки в регионах, поддержка интереса к изобретательству и повышение заинтересованности школьников инженерно-техническим творчеством.