В России планируют перейти на облачную электронную подпись

В ноябре 2019 правительство собирается запустить двухлетний эксперимент по использованию цифровой подписи, говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

По условиям эксперимента граждане и организации смогут дистанционно заключать различные сделки и подписывать документы, например, оформлять договоры купли-продажи недвижимости с ипотекой, бумаги для регистрации недвижимости, договоры об оказании услуг связи.

В Минкомсвязи отмечают, что сейчас документ находится в стадии обсуждения с заинтересованными ведомствами.

Получить подпись можно будет дистанционно после авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации на портале госуслуг или в Единой биометрической системе, которую летом запустили ЦБ и "Ростелеком". А для использования цифровой подписи не нужна будет ни специальная программа, ни носитель с информацией.