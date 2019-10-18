Клиенты «Открытие Брокер» теперь могут торговать иностранными акциями в личном кабинете и мобильном приложении

«Открытие Брокер» расширил функционал личного кабинета — теперь пользователи сервиса смогут торговать иностранными ценными бумагами. Доступ к торгам реализован как в веб-версии, так и в мобильном приложении. Ранее торговля иностранными ценными бумагами была доступна только через торговые терминалы.

«Открытие Брокер» продолжает расширять функционал личного кабинета и мобильного приложения. Теперь клиентам компании доступны для торговли в интерфейсе сервиса более 1000 самых ликвидных акций, депозитарных расписок и облигаций иностранных компаний, в том числе входящих в состав индекса S&P 500. Инвесторы могут вкладывать средства в активы потребительского сектора и информационных технологий, энергетики и здравоохранения, промышленной и финансовой сферы, а также акции люксовых брендов.

Нововведение позволит пользователям личного кабинета значительно расширить перечень финансовых инструментов и диверсифицировать инвестиционный портфель за счёт включения в него активов, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже в долларах США. Для клиентов с тарифными планами «Ваш финансовый аналитик», «Личный брокер» и Advisory управление анализа рынков «Открытие Брокер» на регулярной основе предоставляет инвестиционные идеи по иностранным акциям, которые могут поспособствовать эффективному вложению денег.

В распоряжении клиентов «Открытие Брокер» – одни из самых выгодных тарифов на российском рынке для торговли иностранными инструментами, а также единственная в России программа лояльности для инвесторов и трейдеров «O. InveStore!», которая позволяет получать бонусные баллы за различные активности в рамках брокерского счёта.

Личный кабинет и мобильное приложение «Открытие Брокер» обладают широким функционалом. Они поддерживают возможность подачи и снятия заявок с большинством инструментов фондового, срочного и валютного рынков Московской биржи, дают возможность покупать структурные продукты, а также следить за состоянием торгового счёта.

«Очередное расширение возможностей личного кабинета значительно повышает эффективность управления капиталом для наших клиентов — теперь для приобретения иностранных ценных бумаг на Санкт-Петербургской бирже не требуется установка отдельного торгового приложения. Таким образом, пользователи сервиса смогут оперативно диверсифицировать свои портфели, пользуясь при этом всеми преимуществами личного кабинета и мобильного приложения», — говорит врио гендиректора «Открытие Брокер» Владимир Крекотень.