5500 свидетельств на приобретение жилья взамен утраченного в результате наводнения оформлено в Иркутской области

Свидетельство на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения взамен утраченного в результате наводнения номер 5500 оформлено в Иркутской области. Его обладательницей стала жительница поселка Шумский Нижнеудинского района. Об этом рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Свидетельства на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения взамен утраченного предоставляют людям, чьё жильё значительно пострадало в результате наводнения и не подлежит восстановлению. На данный момент принято 6111 заявлений. Приём документов на выдачу свидетельств продолжают Управления социальной защиты населения по месту жительства или пребывания граждан.

- На сегодняшний день 1800 пострадавших жителей уже приобрели новое жилье, взамен утраченного, их свидетельства оплачены. 71% жителей остались проживать в своем муниципальном образовании, 26 % выбрали новое место жительства в других муниципальных образованиях Иркутской области, 3% приобрели жилье за пределами Иркутской области, - уточнил Владимир Родионов.