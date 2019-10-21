На берегоукрепление реки Китой в Ангарске было выделено около 75 млн рублей из областного бюджета

В ходе рабочей поездки в Ангарск в эти выходные Губернатор Иркутской области Сергей Левченко побывал на новой набережной, ее открытие состоялось в конце сентября. Набережная стала частью проекта по берегоукреплению на участке около 1200 метров от поселка Старица до поселка Кирова.

Вопрос о необходимости берегоукрепления возник еще в 2001 году после наводнения, в результате которого Китой изменил свое русло и начал подмывать берег, на котором есть жилые объекты. Работы были начаты в 2016 году по поручению главы региона. Берегоукрепление осуществлялось в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы», государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014–2020 годы. Стоимость объекта - более 350 млн рублей, из них более 270 млн выделены из федерального бюджета, около 75 млн рублей - из областного, 10,5 млн рублей - из местного.

Реализация мероприятия по берегоукреплению позволила предотвратить обрушение берега, снизить ущерб окружающей среде. Предполагаемый ущерб составлял порядка полумиллиарда рублей, численность защищенного населения – около 720 человек, площадь защищаемой территории - 387 тысяч квадратных метров.

Протяженность новой набережной семь километров. К ней ведет заасфальтированный и освещенный бульвар. Всего для озеленения было высажено более 700 деревьев, оборудовано семь парковок на более 500 мест, установлено 180 опор уличного освещения.

Вдоль берега проложили широкий тротуар для прогулок, по границе 30-го микрорайона уложена прорезиненная дорожка для любителей бега протяженностью 330 метров и велодорожка. В дальнейшем этот участок планируют продлить, чтобы вся набережная от старого китойского моста до строящегося храма за ДК «Современник» стала прогулочно-спортивной, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.