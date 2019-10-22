Сбербанк одобрил более 500 заявок проектного финансирования с эскроу на сумму 0,6 трлн рублей

Сбербанк провел конференцию по девелопменту жилой недвижимости «Время изменений». В мероприятии, которое состоялось 21 октября в Санкт-Петербурге, приняли участие более 500 застройщиков со всей России, а также руководители профильных подразделений банка и органов власти. На конференции обсудили актуальные вопросы отрасли и результаты перехода на новую модель работы, обусловленную поправками в законодательство о долевом строительстве.

Открыл конференцию и рассказал про первые итоги перехода на проектное финансирование с эскроу министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. С докладами по различным аспектам перехода на проектное финансирование жилищного строительства выступили заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов, старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов, вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка Сергей Бессонов и другие спикеры. Также были организованы панельные дискуссии «Рынок жилья в новых реалиях. Первые результаты» и «Продукты для застройщиков, которые остаются на старой схеме», в рамках которых состоялся открытый диалог между представителями бизнеса, власти, Банка России и Сбербанка, а также совместно были выработаны дальнейшие шаги для успешной реализации изменений. Была представлена экосистема Сбербанка для застройщиков «ДомКлик», участники обсудили возможности цифровизации и использования больших данных в строительной отрасли.

Напомним, что 1 июля 2019 года вступили в силу поправки к закону о долевом строительстве, не позволяющие использовать средства дольщиков для финансирования строительных работ. Альтернативой стал счет эскроу — специальный счет условного депонирования, на который покупатель квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику после передачи квартиры. Этот механизм обеспечивает защиту средств покупателей, так как списание средств со счета эскроу возможно только при условии завершения строительства объекта недвижимости.

Начиная с апреля 2018 года, когда стартовало кредитование в рамках эскроу, и по состоянию на 14 октября 2019 года Сбербанком одобрено более 500 заявок проектного финансирования с эскроу с лимитом более 0,6 трлн рублей. В банке открыто 13 тыс. счетов эскроу на сумму около 30 млрд рублей, в том числе около 400 из них уже раскрыто (то есть жилье сдано в эксплуатацию) — на сумму около 800 млн рублей.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка:

«С начала года количество поступивших заявок на проектное финансирование строительства жилья в Сбербанке выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о том, что застройщики постепенно адаптируются к новым условиям работы. Такие конференции, семинары и круглые столы, которые мы ранее уже проводили в Москве, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и других городах страны, позволяют всем участникам процесса находиться в одном инфополе, обсуждать острые вопросы и делиться лучшими практиками, а это помогает строительной отрасли быстрее перейти к новой модели финансирования».