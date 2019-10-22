Сибпродовольствие 2020: поддержка региональной программы Министерства сельского хозяйства

Министерство сельского хозяйства Иркутской области активно оказывает поддержку фермерскому и крестьянскому хозяйству нашего региона, создавая новые комфортные условия и предлагая специальные программы для его развития и роста. Совместно с Сибэкспоцентром, осенью 2019 года министерство организовало несколько деловых поездок с целью привлечения новых компаний-производителей оборудования и его презентации местным предпринимателям на выставке «Сибпродовольствие 2020».

С 25 по 28 сентября 2019 года делегация Сибэкспоцентра посетила город Пекин, где провела переговоры с производителями оборудования для переработки сельскохозяйственного сырья в полуфабрикаты и готовую продукцию.

Данная миссия была организована с целью поддержки программы субсидирования крестьянских и фермерских хозяйств Иркутской области. В мае текущего года министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Павлович Сумароков ознакомил руководство Сибэкспоцентра с программой поддержки пищевой и перерабатывающей промышленности на 2019 – 2024 годы. Начиная с этого года, впервые за счёт средств областного бюджета будут компенсироваться затраты малого и микро-бизнеса на модернизацию существующих мощностей, организацию новых производств по переработке сельскохозяйственного сырья и производству продуктов питания. На финансирование мероприятий программы из бюджета области выделено 100 млн рублей.

В перечень необходимого оборудования министерство включило: хлебопекарное, фасовочное оборудование. Оборудование для мойки, чистки, шинковки овощей, вакуумные упаковщики, сушильное оборудование и многое другое. В список также вошли несколько позиций оборудования для переработки дикоросов, что особенно актуально и важно для нашего региона.

Министерство сельского хозяйства совместно с Сибэкспоцентром видит возможные пути презентации этого оборудования местным компаниям через выставку «Сибпродовольствие», которая пройдет с 22 по 25 апреля 2020 года. В рамках реализации этой совместной идеи делегация Сибэкспоцентра встретилась с консулом по торгово-промышленным связям КНР в городе Иркутске госпожой Ай Цзе, которая помогла организовать переговоры с «Комитетом по коммерческим делам со странами СНГ Китайско-европейской ассоциации технико-экономического сотрудничества», «Компанией по экспорту и импорту механической техники (CMEC)» и «Комитетом по развитию сельских территорий при Китайской ассоциации сельских предприятий» . В результате проведенных переговоров некоторые ассоциации уже начинают подготовку своих экспозиций на выставку «Сибпродовольствие 2020».

Разумеется, при подготовке к выставке Сибэкспоцентр не стал ограничиваться только предложениями от китайских партнеров. Для привлечения российских производителей руководство Сибэкспоцентра провело ряд встреч на выставке Агропродмаш 2019 (г. Москва).

В рамках работы на выставке были проведены встречи с большим количеством (около 200) российских компаний-производителей необходимого оборудования. Кроме этого состоялись переговоры с двумя представителями больших коллективных немецких экспозиций, представляющих компании, занимающиеся поставкой аналогического оборудования, произведенного в Германии.

Важно отметить, что программа министерства Иркутской области по субсидированию крестьянских и фермерских хозяйств вызвала большой интерес у компаний-производителей оборудования. Поэтому, не исключено, что на выставке «Сибпродовольствие 2020» будет предоставлено оборудование, произведенное в трех странах: России, Германии и Китае.

Генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр» Андрей Геннадьевич Шаповалов отметил: «Выставка «Сибпродовольствие» меняет свой формат, следуя современным тенденция и отвечая на запросы бизнес-аудитории. Она постепенно переходит из статуса «ярмарочного» мероприятия, где можно приобрести продукцию российских и зарубежных производителей, и становится все больше интересной для фермерских предприятий, посетив которую у представителей малого и микро-бизнеса будет возможность посмотреть, оценить, и приобрести современное оборудование для переработки сырья, производства продукции, ее хранения и упаковки».