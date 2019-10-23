Россельхозбанк расширил присутствие в Ульяновской области

АО «Россельхозбанк» сделал очередной шаг, направленный на увеличение доступности финансовых услуг для населения Ульяновской области. 22 октября в столице региона по адресу улица Рябикова, 21б состоялось открытие нового офиса продаж филиала при участии Первого заместителя Председателя Правления РСХБ Кирилла Левина, Председателя Правительства Ульяновской области Александра Смекалина и заместителя Председателя Правительства – Министра АПК и развития сельских территорий региона Михаила Семёнкина.

«Россельхозбанк – это банк регионов. Мы продолжаем целенаправленно расширять доступность всего спектра финансовых услуг для населения Ульяновской области, и сегодня двери торжественно открывает операционный офис «Засвияжский». Мы благодарны администрации Ульяновской области за долговременное партнерство. Также отмечу, что Россельхозбанк развивает и современное, «безбумажное» обслуживание. Например, решение «Легкий фронт» буквально умещает возможности офиса в планшет и позволяет пользоваться услугами Банка в любой локации», – сказал Кирилл Левин.

«Сегодня Банк является одним из крупнейших на территории региона, предоставляя услуги более чем 4 тысячам представителей малого, среднего, крупного бизнеса, большая часть которых работает в сфере агропромышленного комплекса, и более чем 177 тысячам наших земляков. Особенно хочется выделить развитую инфраструктуру Банка, позволяющую нашим жителям беспрепятственно пользоваться его услугами. В Ульяновской области филиал Россельхозбанка представлен 17 офисами, расположенными практически в каждом районном центре, и тремя крупными городскими офисами – в Ленинском, Заволжском и Засвияжском районах города», – отметил Александр Смекалин.

«Россельхозбанк уже не первый год выступает для наших сельхозпроизводителей надёжным партнером и принимает участие в крупных мероприятиях, которые проходят в сельскохозяйственной отрасли. Отрадно, что Банк постоянно совершенствует сервис и условия предоставления услуг, делая их более доступными и выгодными для клиентов. От себя лично и от наших аграриев благодарю Россельхозбанк за плодотворное сотрудничество и желаю дальнейшего процветания», – заключил Михаил Семёнкин.

За время работы в Ульяновской области с 2005 года РСХБ вложил в экономику региона более 72 миллиардов рублей, в том числе – 46 миллиардов рублей в АПК.