Стартовала программа обучения предпринимательству для жен военнослужащих

ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) совместно с НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) провел первое обучение жен военнослужащих основам предпринимательства в рамках программы «Курс малого бизнеса» в г. Клинцы.

Данная программа, специально разработанная ПСБ и Высшей школой экономики, является приоритетной и финансируется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проект реализуется при поддержке Главного Военно-Политического Управления Министерства обороны РФ.

В рамках теоретического курса преподаватели рассказали, как найти идею для старта бизнеса и проверить ее на жизнеспособность, организовать взаимодействие с потребителями, разработать ценностное предложение и бизнес-модель. Участницы смогли ознакомиться с организационными и правовыми аспектами предпринимательской деятельности, а также с существующими мерами государственной поддержки предпринимателей.

Основную часть программы составляют практические задания, деловые игры и работа в малых группах. В течение четырех интенсивных дней обучения под руководством преподавателей из ВШЭ Тимофея Головина, Дмитрия Огнева, Антона Морозова и руководителя по развитию предпринимательских программ ПСБ Оксаны Романчук 11 участниц разработали несколько бизнес-проектов:

• Проект по открытию Центра развития творческого потенциала детей дошкольного возраста в г. Клинцы;

• Проект по открытию мастерской по вязанию одежды для всей семьи;

• Проект по созданию сервиса по доставке индивидуальных подарочных коробок с разными типами наполнения.

ПСБ планирует провести серию подобных обучающих мероприятий для жен военнослужащих в регионах в целях популяризации знаний в сфере малого и среднего предпринимательства для открытия собственного дела.