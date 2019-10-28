Новости

Стартовала программа обучения предпринимательству для жен военнослужащих

28 октября 2019

ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) совместно с НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) провел первое обучение жен военнослужащих основам предпринимательства в рамках программы «Курс малого бизнеса» в г. Клинцы.

Данная программа, специально разработанная ПСБ и Высшей школой экономики, является приоритетной и финансируется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проект реализуется при поддержке Главного Военно-Политического Управления Министерства обороны РФ.

В рамках теоретического курса преподаватели рассказали, как найти идею для старта бизнеса и проверить ее на жизнеспособность, организовать взаимодействие с потребителями, разработать ценностное предложение и бизнес-модель. Участницы смогли ознакомиться с организационными и правовыми аспектами предпринимательской деятельности, а также с существующими мерами государственной поддержки предпринимателей.

Основную часть программы составляют практические задания, деловые игры и работа в малых группах. В течение четырех интенсивных дней обучения под руководством преподавателей из ВШЭ Тимофея Головина, Дмитрия Огнева, Антона Морозова и руководителя по развитию предпринимательских программ ПСБ Оксаны Романчук 11 участниц разработали несколько бизнес-проектов:

• Проект по открытию Центра развития творческого потенциала детей дошкольного возраста в г. Клинцы;

• Проект по открытию мастерской по вязанию одежды для всей семьи;

• Проект по созданию сервиса по доставке индивидуальных подарочных коробок с разными типами наполнения.

ПСБ планирует провести серию подобных обучающих мероприятий для жен военнослужащих в регионах в целях популяризации знаний в сфере малого и среднего предпринимательства для открытия собственного дела.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский архитектурно-строительный форум, Иркутск, 8 ноября
Александр Елохов, спикер БАСФ-2019: "На форуме в Иркутке я представлю примеры реализованных в России энергоэффективных зданий"
Как не выбрасывать свои деньги на ветер? Игорь Быков, ГК Prostor Group, об энергоэффективных технологиях и форуме БАСФ-2109
Организаторы БАСФ-2019: Строительный рынок должен быть готов к росту спроса на энергоэффективные дома
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании