ВЦИОМ: четверть россиян хотят переехать в другой город

Для половины россиян их место проживания — родной город (50%), чаще других об этом заявляют мужчины (53%) и молодые люди 18-24 лет (72%). Менее всего коренных жителей проживает в двух столицах (46%) и в селах (44%), сообщается в исследовании ВЦИОМ.

О переезде на постоянное место жительства в другой город России сейчас задумывается четверть россиян (25%) — чаще те, кому от 25 до 34 лет (40%). Не хотят переезжать преимущественно мужчины (75%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (84%). Осуществить свое намерение в течение ближайшего года-двух планируют 21%, а в течение трех-пяти — еще 20%. При этом треть еще не решили, когда именно собираются переехать в другой населенный пункт страны (32%).

Причины, по которым хотят переехать современные россияне: фактор безработицы или удаленности работы (18%), более высокий уровень жизни в другом населенном пункте (15%), экологические причины (13%), а также предпочтение более благоприятного климата (12%). Некоторые респонденты хотели бы переехать, потому что им не нравится их город или больше импонирует другой (7%), другие предпочли бы переехать за более качественным образованием (7%) или в попытках расширить горизонт собственных перспектив (7%).

Среди тех, кто не хочет переезжать, треть (27%) россиян говорят, что их всё устраивает в их населенном пункте. Также 18% россиян не хотят переезжать, потому что их семья, родные и друзья проживают в их нынешнем месте жительства. Некоторые респонденты не хотят покидать родные места (13%) или ссылаются на возраст как фактор, затрудняющий переезд (10%). Привыкли жить в своем городе 8% россиян, а для 7% важно, что их место работы находится в этом населенном пункте. О том, что не хотят переезжать, потому что любят своё место жительства, сообщили 5% россиян.