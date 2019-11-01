Экосистема Сбербанка расширяет аудиторию фестиваля «Золотая Маска»

Компании экосистемы Сбербанка — сервисы «Рамблер/Касса» и «Афиша», онлайн-кинотеатр Оkko и интернет-медиа, входящие в Rambler Group, — присоединятся к сотрудничеству с фестивалем «Золотая Маска» в 2020 году. Теперь зрители смогут покупать билеты на спектакли фестиваля любым удобным для них способом — как в привычных кассах и на сайте фестиваля, так и на других витринах: через сайт «Афиша», приложение Сбербанка и другие цифровые каналы.

В новом сезоне два направления — «Золотая Маска в кино» и «Золотая Маска онлайн», которые активно развивает фестиваль последние годы, — поддержат компании, входящие в экосистему Сбербанка. Это будут эксклюзивные прямые трансляции на ресурсах Rambler Group, создание медиатеки «Золотой Маски» в онлайн-кинотеатре Okko. Для онлайн-кинотеатра Okko это будет новое направление с точки зрения контента, для Сбербанка — новый опыт взаимодействия с клиентами.

Показы «Золотой Маски» также пройдут в кинотеатрах сети «КИНО ОККО», что занчительно значительно расширит охват фестиваля.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент Сбербанка:

«Сбербанку повезло уже 18 лет сотрудничать с ʺЗолотой Маскойʺ и вместе развивать культурную жизнь страны. Для нас это не просто финансовая поддержка: являясь непосредственным соучастником фестиваля, мы вовлекаем в его программу свою огромную аудиторию, превышающую на сегодняшний день 90 млн человек. Формируясь как экосистема и технологический лидер, Сбербанк переходит на новые форматы взаимодействия с публикой. Мы растем и развиваемся вместе с ʺЗолотой Маскойʺ — такое мощное партнерство позволяет нам делать искусство максимально доступным для жителей нашей страны, делать культурную среду более технологичной и понятной для подрастающей аудитории».

Сбербанк с 2002 года является генеральным партнером самого масштабного и представительного в России театрального форума и премии «Золотая Маска». Весной каждого года «Золотая Маска» собирает в Москве наиболее интересные и значительные спектакли из десятков городов России — все они составляют картину того, что происходит в современном российском театре здесь и сейчас. Кроме основной программы фестиваля и конкурса, Сбербанк выступил генеральным партнером таких программ, как «Маска Плюс», зарубежные спектакли в программе «Золотой Маски», «Золотая Маска в кино» и «Золотая Маска онлайн». С 2016 года банк дополняет программу фестиваля своими мероприятиями и сервисами для зрителей и участников фестиваля. Также, стремясь создать максимально комфортную атмосферу в театре Сбербанк делает его доступным для людей с особенными потребностями. Считая создание безбарьерной культурной среды, в которой искусство становится доступным всем без исключения, одной из важнейших задач, банк уже не первый год с помощью мобильного приложения «Искусство. Вслух» дает возможность незрячим и слабовидящим людям стать активными участниками театральной жизни.