Два смертельных ДТП произошло на дороге Иркутск – Большое Голоустное.

За минувшие сутки зарегистрировано порядка 50 ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области 4 ноября. Не исключено, что ряду автомобильных аварий способствовали неблагоприятные погодные условия и образовавшаяся на дороге гололедица.

В вечернее время сразу два сообщения поступили об автоавариях на автодороге Иркутск – с. Большое Голоустное. На 25-м километре произошло столкновение автомобилей «Форд Фокус» и ВАЗ-2121. В результате инцидента 56-летний пассажир «Нивы» скончался от полученных травм. В 5-ти километрах от места трагедии произошла еще одна авария. Предварительно установлено, что 61-летний водитель «Тойоты Короллы Филдер» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Ленд Круизер Прадо». В результате ДТП погиб водитель «Филдера», медицинская помощь понадобилась водителю и пассажиру внедорожника.

Сотрудники дорожной полиции рекомендуют водителям быть предельно внимательными на дорогах области, строго соблюдать требования установленного скоростного режима и соблюдать дистанцию между транспортными средствами.