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В каких городах России развит каршеринг?

6 ноября 2019

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в более чем 20 российских городах развит «каршеринг». В список таких городов попали почти все миллионники и несколько региональных центров (Калининград, Тула, Липецк и Рязань). Из городов областного подчинения «каршеринг» пока развит только в Сочи, здесь как в туристическом городе для него есть все условия.

Самые лучшие условия и возможности для развития каршеринга имеет Москва, где ежедневно происходит 140 тыс. таких поездок. В крупнейшем городе страны сконцентрировано 85% всех автомобилей каршеринговой системы, а это 23 тыс. единиц.

Причем по данному показателю российская столица уже заняла первое место в мире, сумев опередить прежнего лидера – Токио.

 


/ СИА /
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