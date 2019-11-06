В каких городах России развит каршеринг?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в более чем 20 российских городах развит «каршеринг». В список таких городов попали почти все миллионники и несколько региональных центров (Калининград, Тула, Липецк и Рязань). Из городов областного подчинения «каршеринг» пока развит только в Сочи, здесь как в туристическом городе для него есть все условия.

Самые лучшие условия и возможности для развития каршеринга имеет Москва, где ежедневно происходит 140 тыс. таких поездок. В крупнейшем городе страны сконцентрировано 85% всех автомобилей каршеринговой системы, а это 23 тыс. единиц.

Причем по данному показателю российская столица уже заняла первое место в мире, сумев опередить прежнего лидера – Токио.