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Дмитрий Медведев одобрил новый транспортный проект - трассу Москва-Казань

5 ноября 2019

Дмитрий Медведев окончательно одобрил строительство транспортного мегапроекта – автомобильной дороги Москва – Казань. Строительство начнется с участка до Владимира и объезда Казани. Сообщили «Ведомостям» два человека, близких к транспортному блоку правительства.

Представитель Медведева отказался от комментариев, представитель Минтранса и курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова не ответили на запрос.

Правительство решило, что скоростная трасса Москва – Казань все-таки будет построена, причем полностью. Новую четырехполосную трассу из Москвы до Владимира, как и обход Казани власти намереваются построить до конца 2024 г., а срединный участок – достроить к 2027 г., говорят оба собеседника «Ведомостей».


/ СИА /
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