Банк непрофильных активов, банк «Открытие» и группа «Сафмар» заключили соглашение об урегулировании споров

Банк непрофильных активов (Банк «Траст» (ПАО)), банк «Открытие», группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров. Общая сумма сделок, которые будут проведены в рамках соглашения - более 135 млрд рублей.

Стороны договорились, что группа «Сафмар» выкупит ряд активов у группы банка «Траст» на сумму около 94 млрд руб.; реструктуризирует часть активов, в данный момент принадлежащих банку, на общую сумму 41 млрд рублей, а также откажется от исковых требований к группам «Траст» и «БФКО» совокупно на 31 млрд руб. При этом ряд денежных сделок в размере 35 млрд руб. должны быть завершены до 31.12.2019 года, а трансформация активов — до конца первого квартала 2020 года. Остальные платежи должны осуществляться по утвержденному графику до конца третьего квартала 2024 года.

Стороны не раскрывают сделки, вошедшие в периметр соглашения. Гарантами по сделкам выступают АО «Группа Сафмар», Михаил и Саит-Салам Гуцериевы.

По результатам реализации соглашения положительный экономический эффект для Банка «Траст» составит 135 млрд руб. По итогам исполнения группой «Сафмар» всех условий данного соглашения группы «Траст» и «БФКО» обязуются не предъявлять группе «Сафмар» никаких требований в рамках сделок и транзакций, вошедших в соглашение об урегулировании, так как все убытки по этим сделкам будут закрыты. По сделкам, не вошедшим в соглашение об урегулировании, стороны полностью сохраняют все юридические права и обязанности в соответствии с теми нормами законодательства, которым они подчинены. Микаил Шишханов, а также другие менеджеры, которые контролировали банки «БИН» и «РОСТ» до февраля 2017 года, когда М.С. Гуцериев возглавил банковскую группу «БИН», в соглашение об урегулировании не вошли. С ними предстоит отдельная работа за рамками подписанного соглашения.

Банк непрофильных активов (Банк «Траст» (ПАО))

Банк непрофильных активов (Банк «Траст» (ПАО)) — российский финансовый институт с мажоритарным государственным участием, созданный в рамках деятельности Центрального банка Российской Федерации по оздоровлению банковской системы. Основан в июле 2018 года на базе Банка «Траст» (ПАО) путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Деятельность Банка направлена на эффективное управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене. Реализация этих активов позволит компенсировать государству затраты на проведение санаций крупнейших банков.

Банк «Открытие»

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.