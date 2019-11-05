Ежегодная сельхозярмарка прошла в Эхирит-Булагатском районе

В поселке Усть-Ордынский прошла ежегодная сельскохозяйственная ярмарка, участие в которой приняли представители сельских поселений муниципального района, крестьянские (фермерские) хозяйства. Сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области.

– Район стал одним из победителей областного трудового соревнования в сфере агропромышленного комплекса за 2019 год, итоги которого были недавно подведены Правительством Иркутской области. В номинации «Лучшее муниципальное образование» в первой группе победа была присуждена Эхирит-Булагатскому району. Одним из самых значимых достижений района является то, что он лидер по количеству крупного рогатого скота в регионе, – сообщил глава округа.

На территории района расположены 175 крестьянских (фермерских) хозяйств, два сельхозпредприятия. Общее количество крупного рогатого скота во всех формах хозяйствования – 32,5 тысяч голов.

На ярмарке был представлен широкий ассортимент мяса, в том числе говядины, свинины, баранины, конины, мяса птицы по приемлемым ценам. Кроме того, в продаже имелись мед и продукция пчеловодства, мясные полуфабрикаты, овощи, ягоды, продукты национальной кухни народов, проживающих на территории Эхирит-Булагатского района.

Подводя предварительные итоги уборочной кампании в целом по Усть-Ордынскому Бурятскому округу, Анатолий Прокопьев сообщил, что сельхозтоваропроизводители УОБО успешно завершают годовой цикл сельхозработ. Валовое производство зерна составляет 234 тысяч тонн (30% от общеобластного показателя) при урожайности около 20 центнеров с гектара – это абсолютный рекорд после 90-х годов. Сена заготовили более 120 тысяч тонн (52% от общеобластного показателя). На одну условную голову КРС заготовили более 25 центнеров кормовых единиц.



