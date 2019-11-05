Развитие рынка газомоторного топлива планируется в Иркутске и Тулуне

В 2020 году развитие рынка газомоторного топлива планируется в Иркутске и Тулуне, министерство рассматривает варианты доставки природного газа в южную часть области. Об этом сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Сергей Малинкин.

Напомним, что Министерством энергетики и транспорта Иркутской области был принят закон, который обнуляет налоговые ставки для автомобилей, использующих природный газ (метан) в качестве моторного топлива.

Кроме того, в 2019 году в Братске министерство энергетики и транспорта Иркутской области предоставило субсидии ООО «Регион 38» на приобретение двух передвижных автомобильных газовых заправщиков, семи единиц техники дорожно-коммунальных служб, работающих на газе, начато строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в центральной части города.

В целях расширения мер государственной поддержки региональным министерством разработано Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам для развития рынка газомоторного топлива. Субсидии предоставляются на приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков в размере 95% от стоимости, но не более 30 млн рублей за один заправщик, и возмещение затрат на строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в размере 70% от стоимости затрат, но не более 20 млн рублей за единицу.

Организациям предоставлена возможность приобретать транспорт дорожно-коммунальных служб и автобусов с государственной поддержкой в размере 50% от стоимости, но не более 25 млн рублей одному получателю, в том числе возмещаются затраты по лизинговым платежам на приобретение транспорта в размере 50%, но не более 500 тыс. рублей в месяц одному получателю.

Также субсидия предоставляется на переоборудование транспорта любой формы собственности на природный газ: физическим лицам в размере 90% от затрат на переоборудование автомобиля, но не более 200 тыс. рублей за один автомобиль; юридическим лицам в размере 70% от затрат на переоборудование автомобиля, но не более 200 тыс. рублей за один автомобиль.