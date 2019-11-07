Экспорт автомобилей из России растет, а внутренний спрос на них падает

К началу традиционно высокого сезона (сентябрь—декабрь) экспорт автомобилей вырос почти на 30%, в основном за счет легкового сегмента. В Российском экспортном центре видят в этом интеграцию российского автопрома в «глобальные цепочки», но основными странами, куда возят автомобили и комплектующие из РФ, остаются соседние Белоруссия и Казахстан. Пишет "Коммерсантъ".

По актуальной статистике ФТС за январь—август, экспорт легковых автомобилей в штуках и в деньгах вырос на 27,8% (до 73,4 тыс. штук) и 32,1% (до $1 млрд) соответственно. Поставки грузовиков в штуках увеличились на символические 0,1%, до 8,4 тыс., в деньгах — на 12,7%, до $218,5 млн. В прошлом году в тот же период экспорт легковых автомобилей стагнировал, а грузовиков — незначительно рос (на 3,6%).

В январе—сентябре продажи автомобилей в РФ сократились на 2%, до 1,27 млн штук, по данным АЕБ, впервые за два года. При этом производство легковых автомобилей за девять месяцев выросло на 1,1%, до 1,1 млн штук, сообщал Росстат, грузовых — на 5,7%, до 14,5 тыс. машин.

Основными рынками сбыта в Минпромторге называют Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Алжир, Чехию, Кубу, среди компаний основные лидеры — АвтоВАЗ, Volkswagen, Renault и Hyundai.

Среди крупных направлений также Турция (7%), Чехия (6,3%), Узбекистан (6%) и Китай (5%). Наибольший вклад в рост экспорта внесли легковые автомобили (41% роста) и прицепы (34%), заметными были также поставки спецавтотранспорта (11%) и грузовиков (4%), говорят в РЭЦ. Лидеров экспорта там не называют. Бестселлеры внутреннего рынка — Lada, Kia и Hyundai.

Ускоренный рост экспорта в денежном выражении может быть вызван усложнением логистики, исполнения, комплектации автомобилей и пр., говорит Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. По его словам, традиционно высокий сезон для автоэкспорта — с сентября по конец года. Он дает прогноз по росту поставок до $4–4,2 млрд в этом году. В РЭЦ ожидают, что экспорт по итогам года будет превышать показатели 2018-го «минимум на 10%».