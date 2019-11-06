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Сертификаты на новое жильё получили около 90% жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения

6 ноября 2019

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Около 90% семей Иркутской области, пострадавших от летних паводков, получили на руки сертификаты, позволяющие купить жилье в любой точке России взамен утраченного. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Губернатор Сергей Левченко сказал, что планируют непросто восстановить жизнедеятельность населенных пунктов, но и улучшить её.

В областной администрации составили список пострадавших объектов. На федеральном уровне его утвердили. Планируются, что социальные объекты восстановят примерно за 2,5 года.


/ СИА /
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