В Иркутской области откроют 3 центра молодежного инновационного творчества

В Иркутской области подведены итоги конкурса на предоставление субсидий из регионального бюджета центрам молодежного инновационного творчества. В 2019 году победителями стали три субъекта малого и среднего предпринимательства: ООО «Смарт Технолоджи», ООО ЦМИТ «Стимул», ООО «ЦЭОИ ИРГТУ». Каждый из них получит субсидию в размере 6 млн рублей. Эти центры будут открыты в городах Иркутск, Шелехов, Усть-Кут. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Ежегодно с 2015 года конкурс проводит министерство экономического развития региона. И сейчас в Приангарье работают уже шесть центров: два в Иркутске, по одному в городах Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Тулун. Каждый из них получил субсидию в размере от 4,5 до 6 млн рублей.

С каждым годом расширяется спектр образовательных направлений работы открытых центров, добавляются новые.

Помимо ставших уже почти традиционными робототехники, сборки, программирования и обучения пилотированию квадрокоптера, компьютерного моделирования и прототипирования, инженерной 3D-графики и работы на 3D принтере, появляются новые популярные направления. Это фрезерные и токарные работы на станках с числового програмного управления; создание кинетических скульптур; мультипликация; изготовление пластиковых изделий на термопластавтоматах; промышленный дизайн: работа со стеклом (выдув, мозаика, украшения, скульптуры и пр.).

Центры молодежного инновационного творчества Иркутской области тесно взаимодействуют между собой: обмениваются опытом, проводят совместные конкурсы и соревнования по направлениям деятельности, участвуют в межрегиональных и всероссийских олимпиадах и семинарах.