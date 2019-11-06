Игра вместо войны. Солид Банк выступил партнером турнира по киберспорту во Владивостоке

3 ноября во Владивостоке при поддержке АО «Солид Банк» состоялся турнир Counter-Srtike 1.6 Mix Champ 2019. Эта игра уже стала классикой киберспорта и в турниры традиционно привлекают большое число участников, для который именно эта версия игры напоминает о юности и жарких схватках с противниками.

Важно отметить, что киберспорт официально признан видом спорта во многих странах, в том числе и в России, и, вероятно, вскоре войдет с программу Олимпийских Игр. Для многих спорт – это именно активность, развитие физических показателей (силы, выносливости, скорости). Изначально это было справедливым определением понятия «спорт», но с развитием человеческой цивилизации в направлении научно-технического прогресса все большую долю в человеческой деятельности стала занимать интеллектуальная активность. Сейчас уже никого не удивляет такой олимпийский вид спорта, как шахматы. Но прогресс не стоит на месте: на смену фигурам на доске приходят информационные технологии. И, как закономерное следствие этого процесса – при достижении определенного уровня мастерства у геймеров появляется желание посостязаться с другими, т.к. без соревновательного момента в любой деятельности наступает стагнация, а иногда и фрустрация навыка. А любая деятельность человека имеет смысл только в случае непрерывного развития.

Соревнования по киберспорту проходят во всем мире, в России же эта дисциплина пока находится на этапе развития, но, несмотря на это, российские игроки выходят в ТОП международных турниров.

Солид Банк – за технологии, развитие и прогресс. Поддерживая традиционные виды спорта, не забывает о киберспорте. По мнению банка, данное направление необходимо поддерживать и выводить на международный уровень.

« «Почему киберспорт?», – спрашивают нас не без некоторого скепсиса, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов. – В умах еще прочно сидит стереотипный и не очень привлекательный образ геймеров, но мир меняется, и киберспортсмены сейчас – это молодые успешные люди, ведущие активную профессиональную и социальную жизнь. Кстати, самый первый в истории киберпоединок состоялся в стенах Стэндфордского университета, и был организован преподавателями и студентами, работающими над исследованием искусственного интеллекта в 1972 г. То есть с самого момента зарождения киберспорт был увлечением интеллектуальной элиты общества.

Для нас киберспорт – это идеология «игры вместо войн», ведь согласитесь, было бы невероятно круто, если бы все вооруженные конфликты в мире разрешались на кибертурнирах, чтобы не гибли люди, не разрушались города и культурные памятники, чтобы небо оставалось голубым и спокойным… Это было бы здорово! Не исключено, что так и будет. И мы хотим этому поспособствовать».

«Киберспорт на Дальнем Востоке существует и развивается благодаря энтузиазму самих спортсменов, – комментирует организатор турниров Андрей Арапов (POPS). И мы очень благодарны Солид Банку за поддержку! Турнир выдался эмоциональным и жарким, ребята бились не на шутку. На пике азарта игроки полностью погружаются в виртуальную реальность, отдавая поединку все силы, как физические, так и моральные. Действительно, киберсхватки – оптимальное решение чтобы избежать кровопролитий в разрешении конфликтов между странами и народами. Мы – за!»

Первый турнир при поддержке Солид Банка завершился со следующими результатами:

TOP 1: KOMBATS (VL_SK, SLASH, M4T, FLYER, SOUP )

TOP 2: FADE2BLACK (POPS, NEBOOO, VIPER, WANTED, KRAX )

TOP 3: DOMASHNIE (DUNYA, FORII, TOP, MAGIC, SLON )

Возможно, именно с этого турнира начнется расцвет киберспорта на ДВ и в скором времени поединки, проходящие во Владивостоке, станут международными.