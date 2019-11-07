Поликлинику №2 переведут из исторического здания Русско-Азиатского банка

Министерство здравоохранения Иркутской области ищет новое здание для Иркутской городской поликлиники №2, которая сейчас расположена в объекте культурного наследия федерального значения - здании Русско-Азиатского банка, на ул. Ленина,38. Как сообщили в пресс-службе ведомства, для возможности перевода поликлиники в другое помещение рассматривается здание, расположенное по адресу: улица Декабрьских Событий, 92а

фото предоставлено пресслужбой Министерства здравоохранения Иркутской области

Поликлиника работает в этом здании с 1929 года. Расчётная мощность в соответствии с прикреплённым взрослым населением и площадью помещения составляет 350 посещений в смену. Учреждение обслуживает 20 тысяч человек. Приём проводится на 10 терапевтических участках в пяти кабинетах, и ни один из них не соответствует современным требованиям.

В начале весны специалисты Роспотребнадзора выявили, что площади помещений не соответствуют требованиям СанПиН, нет резервного горячего водоснабжения. Кроме того, в августе составлен акт осмотра элементов фасадов здания, который показал, что строительные конструкции балконов, рамы витражного проёма, элементы декора находятся в аварийном состоянии. При этом без принятых мер по укреплению конструкций дальнейшая эксплуатация памятника должна быть незамедлительно прекращена из-за невозможности обеспечения безопасного пребывания в нем и возле него.

Городская больница подготовила и направила смету на консервацию здания в 409 тысяч рублей на экспертизу для получения положительного заключения. После консервации планируется инструментальное обследование здания, по результатам которого будет определена стоимость проектных работ на реконструкцию или капремонт с элементами реставрации здания.