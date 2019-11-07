Отечественные аграрии планируют заработать на экспорте в Африку более $5 млрд

Российский агробизнес в течение нескольких лет намерен удвоить поставки сельхозпродукции в страны Африки и заработать на этом более пяти миллиардов долларов. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, выступая на экономическом форуме "Россия - Африка" в Сочи. Сообщает «Российская газета».

Почти вся продукция будет идти через порты Краснодарского края и Ростовской области. Они и станут главными производителями продовольствия для стран Африки.

С 2016 года российский экспорт в Африку вырос на 73 процента, достигнув 4,6 миллиарда долларов в 2018 году.

Сегодня основная часть поставок идет в Северную Африку, но в ближайшие годы планируется расширение географии сотрудничества и на другие регионы, рассказал замглавы ведомства. По его словам, Россия готова удовлетворить растущие потребности Африки в продовольствии. Причем речь идет не только о зерновых, но и о таких продуктах глубокой переработки, как подсолнечное масло, мясо птицы или кондитерские изделия.

- К 2024 году мы планируем увеличить ежегодную прибыль от экспорта сельхозпродукции до 7,7 миллиарда рублей. При этом наша задача не просто наращивать выручку, а расширять ассортимент товаров, - отмечал ранее первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. - Пшеница - это, по сути, сырьевой товар, а нам необходимо наращивать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью: продуктов глубокой переработки зерна, мяса, рыбы и так далее.