Выставка стиля и красоты пройдет в иркутском Сибэкспоцентре

С 14 по 17 ноября свою работу начнет выставка «Мир стиля и красоты». Открытие мероприятия состоится в 12 часов в первом павильоне. На мероприятии вы сможете увидеть мастер-классы от лучших барберов мира, заняться оздоровительной зарядкой и побывать на научной конференции «Миопластика».

Выставка не обойдется и без Международного чемпионата по дизайну, парикмахерскому и визажному искусству, ногтевому сервису и моделированию взгляда «Baikal Beauty Expo». С 14 по 17 ноября мастера будут сражаться за ценные призы и звание лучшего.

Среди направлений ногтевой сервис, парикмахерское искусство, визаж и декоративная косметика, а также зона соревнований по моделированию взгляда, перманентному макияжу, конкурс дизайнеров и конкурс салонов красоты Fashion CITY. Мероприятие дает возможность каждому мастеру занять достойное место в рейтинге лучших мастеров Сибири, получить незабываемый опыт и море положительных эмоций. Чемпионат - это квалифицированные тренинги и повышение уровня мастерства, а также уникальная возможность получить шанс принять участие на крупных площадках Международных фестивалей красоты.

В рамках чемпионата будут проводиться тренинги от чемпиона мира, мастера международного класса, мастера Well Color Podium, двукратного золотого призера Кубка Иерусалима (Тель-Авив, 2011.г.), серебряного призера Кубка Америки (Аргентина, Буэнос- Айрес, 2013.г., золотого призера Чемпионата Европы (г. Москва, 2013 г.), бронзового призера Чемпионата мира (Германия, Франкфурт, 2014 г.), регионального тренера и судьи Союза парикмахеров и косметологов России Галины Викторовны Скворцовой, а также от профессионального барбера, дипломанта Академии Сhop-Chop, выпускника Академии барберов «Moskow barbering school», дипломанта школы королевского бритья «Truefitt&hill», владельца барбершопа "Top Gun", основателя и владельца сети барбершопов «Сабля», создателя авторского курса "Барбер с нуля" и "Барбер ПРОКАЧКА" ТВ студии красоты и стиля «MANERA» Алексея Меркулова.

В рамках деловой программы выставки «Мир стиля и красоты» состоится проведение мастер-классов от ведущих профессионалов России. Так, 14 ноября, на сценической площадке первого павильона пройдет комплекс мастер-классов от технологов Ollin professional. Модераторами выступят Вадим Давидюк (г. Москва), Анжела Садохина (г. Черемхово), Любовь Портнягина ( г. Усолье-Сибирское), Марина Пронина (г. Иркутск), Ольга Басакова (г. Иркутск). Они расскажут о правильном уходе за волосами в домашних условиях, а также поведают о волшебстве стайлинга.

Насыщенная деловая программа пройдет и 16 ноября. Участницы Международного чемпионата BAIKAL BEAUTY EXPO-2019 подготовят дефиле, на котором продемонстрируют прически на длинных волосах для новобрачных. После чего состоится 1 раунд баттла по парикмахерскому искусству: участники представят свою визитную карточку. Что касаемо конкурса «Костюмы из нестандартных материалов», участники создадут образ на тему «Флористические этюды» и порадуют всех присутствующих своим креативным подходом.

Помимо этого, 17 ноября, на сценической площадке свой мастер-класс проведет Хорен Закарян – мастер международного класса, преподаватель и член Креативной команды Международной Академии Георгий Кот, участник международного продюсерского проекта «Золотой диплом 2», двукратный чемпион всероссийского чемпионата парикмахеров стилистов моды и красоты Фэшн Стайл.

Польза мероприятия заключается не только в получении нового опыта, благодаря профессионалам, но и в улучшении собственного здоровья. Так, в рамках выставки бизнес-директор центра красоты и здоровья «ИРИДА LIFE» Ирина Виниченко организует «Марафон здоровья», который пройдет уже во второй раз на площадке Сибэкспоцентра. Он продлится три дня:

14 ноября вы сможете принять участие в оздоровительной зарядке, посетить лекцию скандинавской ходьбы, узнать, насколько уникально создание природы – стопа. Также специалисты проведут телесную терапию, расскажут об обонянии и ранней диагностики болезни Альцгеймера, продемонстрируют безоперационную процедуру омоложения лица и организуют лекцию, посвященную избавлению от пищевой зависимости.

15 ноября вы также сможете посетить оздоровительную зарядку, принять участие в беседе об укреплении здоровья, побывать на научной конференции «Миопластика», на сеансе аутотренинга по оздоровлению. На мероприятии пройдут беседы на тему: «Влияние гормонов женщины на здоровье и снижение веса» и о том, как избавиться от стресса, а также состоится сеанс талассотерапии.

16 ноября вновь состоится оздоровительная зарядка. В этот же день пройдут лекция на тему восстановления обмена веществ и семинар о том, стоит ли пить воду и зачем она нужна организму. Модераторы расскажут о здоровой спине, массаже лица, цветовой терапии, которая помогает при различных болях, а также при кожных заболеваниях и расстройстве внутренних органов. Кроме этого, спикеры организуют лекции о кинезиологии, имиджтерапии и хромотерапии.

В завершении марафона здоровья 17 ноября будет проведен розыгрыш, победитель которого получит путевку «Отдых на Байкале на 2 дня!»

Мероприятие соберет около 40 ведущих компаний в области индустрии красоты. Свою продукцию продемонстрируют как уже постоянные экспоненты, так и «новички». На стендах вы сможете найти расходный материал для ногтевого сервиса, парикмахерских услуг и наращивания ресниц, парикмахерское оборудование российских, итальянских и китайских производителей, косметику производства Южной Кореи, услуги врача-косметолога, массажное оборудование, продажу витаминов, БАДы, а также натуральную косметику европейских производителей, услуги по ремонту оборудования салонов красоты, гелинг (удаление волос с тела), волосы для всех видов наращивания по ценам производителей и многое другое.

Участники будут не только торговать своей продукцией, но и демонстрировать ее в деле. Они проведут обучающие мастер-классы и семинары. Практически на каждом стенде представители будут обучать гостей современным технологиям, рассказывать секреты успешности в области индустрии, некоторые участники разыграют призы среди гостей выставки. Экспоненты организуют мастер-класс для массажистов и косметологов, расскажут, как правильно оформлять брови полимерным воском, как выбрать инструменты для педикюра, как профессионально сделать аппаратный маникюр с 2 фрезами. Кроме того, они продемонстрируют ламинирование ресниц испанскими составами, пояснят об элементах классического массажа, покажут, как ухаживать за кожей лица, поделятся секретами долговременной укладки бровей, расскажут о косметологии в сфере депиляции и еще о многом интересном.

Приглашаем посетить выставку с 14 по 16 ноября с 10 до 18 часов, а также 17 ноября до 17.00