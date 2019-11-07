3000 человек смогут получить бесплатное дополнительное образование в ИГУ

На реализацию проекта «Образование через всю жизнь» ИГУ получил грант Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в размере 11 миллионов рублей. Соответствующий протокол оценки заявок опубликован 5 ноября на сайте ведомства. Сообщает пресс-служба вуза.
По нацпроекту «Образование» предполагается, что к 2024 году обучение по программам непрерывного образования охватит в России как минимум 3 млн человек, а также будет создано 250 центров опережающего дополнительного профессионального образования взрослых, реализующих образовательные программы по направлениям цифровой экономики.
Слушателям предлагаются программы:
- повышения квалификации «Непрерывное образование: предпринимательство через всю жизнь» (80 часов);
- повышения квалификации «Непрерывное образование: Сквозные технологии цифровой экономики» (208 часов);
- повышения квалификации «Использование технологий арт-терапии при работе с детьми с особыми образовательными потребностями» (72 часа);
- повышения квалификации «Музыкальное образование детей дошкольного возраста» (72 часа);
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая (для взрослых) «Непрерывное образование: Практические основы правовой охраны природы» (72 часа);
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая «Непрерывное образование: «Институт серебряного возраста»» (72 часа).