3000 человек смогут получить бесплатное дополнительное образование в ИГУ

На реализацию проекта «Образование через всю жизнь» ИГУ получил грант Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в размере 11 миллионов рублей. Соответствующий протокол оценки заявок опубликован 5 ноября на сайте ведомства. Сообщает пресс-служба вуза.

По нацпроекту «Образование» предполагается, что к 2024 году обучение по программам непрерывного образования охватит в России как минимум 3 млн человек, а также будет создано 250 центров опережающего дополнительного профессионального образования взрослых, реализующих образовательные программы по направлениям цифровой экономики.

Слушателям предлагаются программы: