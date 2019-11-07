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В Нукутском районе завершен ремонт участка дороги «Залари-Жигалово»

7 ноября 2019

Ремонт участка трассы «Залари-Жигалово» протяженностью в 1,87 км завершился в Нукутском районе. Об этом сообщила дорожная служба Иркутской области.

Дорожники расширили проезжую часть. Для защиты полотна от подтопления были отремонтированы три железобетонных трубы, обеспечивающие водоотвод от дорожного полотна, устроена дренажная система и кюветы. Также специалисты филиала сделали ямочный ремонт, уложили два слоя новой дорожной одежды, досыпали обочины, нанесли дорожную разметку, установили знаки, столбики, ограждение.


/ СИА /
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