На БрАЗе запущена новая газоочистка

Братский алюминиевый завод продолжает экологическую модернизацию производства. На площадке запустили новую газоочистку. Свидетелями важного события стали не только металлурги, но и депутаты городской Думы и будущие экологи-студенты БрГУ, сообщает Братская студия телевидения.

Им рассказали о внедрении технологии «ЭкоСодерберг», о новой технике, об уменьшении доли ручного труда.

Новая газоочистка стала уже второй, запущенной в этом году. Предыдущая заработала 1-го февраля. В ближайших планах БрАЗа – запуск еще одной газоочистки. Он запланирован на декабрь. Новые газоочистки разработаны компанией РУСАЛ совместно с учеными иркутского института СибВАМИ. И имеет две ступени очистки: сухую и мокрую.

Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа:

«Эффективность этих газоочисток составляет 99,8% по улавливанию твёрдых фторидов. Параллельно в 13-м и 14-м корпусах идёт монтаж систем автоматической подачи глинозёма. То есть, экологическая модернизация Братского алюминиевого завода идёт в плановом порядке».

Марина Ерофеева, заведующая кафедрой экологии, безопасности жизнедеятельности и химии БрГУ:

«Для студентов это незабываемые впечатления. Потому что учебники учебниками, а практически, когда они увидели, как действует предприятие - это незабываемые впечатления. Поэтому мы благодарны администрации Братского алюминиевого завода за то, что они открыты, что они показывают все свои достижения, что они, действительно, соблюдают план мероприятий».