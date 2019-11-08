Связь-Банк снизил ставку по ипотеке на готовое жилье

Минимальная ставка по ипотеке на жилье на вторичном рынке в Связь-Банке снижена до 9,3% годовых. Корректировка составила 0,25 п.п.

Воспользоваться самой низкой ставкой по программе «Готовое жилье» могут держатели банковских карт по зарплатным проектам Связь-Банка, а также работники группы ВЭБ и клиенты «Акционных партнеров»* при оформлении обязательных и рекомендуемых видов страхования.

Банк выдает ипотечные кредиты под залог приобретаемого недвижимого имущества на сумму от 400 тыс. до 30 млн** рублей. Срок кредита составляет от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос при приобретении квартир/апартаментов составляет от 15%, при приобретении домов с земельными участками – от 30% от стоимости недвижимости.

*«Акционные партнеры» - партнеры Банка, в рамках сотрудничества по ипотечному кредитованию, клиентам которых предлагается сниженная процентная ставка по кредитным договорам.

**При приобретении дома/таунхауса с земельным участком – максимальная сумма кредита составляет 15 млн рублей.