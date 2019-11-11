На жильё для детей-сирот в бюджете Иркутской области не хватает 11 млрд рублей

КСП Иркутской области проведен очередной анализ расходования денежных средств на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Контрольно-счетная палата Иркутской области по итогам анализа выявила, что основной причиной несвоевременного обеспечения детей-сирот жилыми помещениями является несоразмерное с численностью нуждающихся финансирование на эти цели.

Так, сверх предусмотренного законом о бюджете на 2019-2021 годы объема средств, нужно ещё около 11 млрд рублей на предоставление жилых помещений детям-сиротам, обратившимся с заявлениями о предоставлении жилого помещения.

Предусмотренный объем финансирования не позволит решить проблему детей-сирот и может привести к существенному обострению ситуации в этой сфере, в том числе учитывая, что 40% детей-сирот ожидают жилье от четырех лет.

- Минимущество по состоянию на 1 ноября не приняло бюджетные обязательства на сумму 754,3 млн. рублей, в отступление от требований статьи Закона о бюджете на 2019 год. – Прококмментировали в КСП.

В статье предусмотрено, что определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на строительство, капремонт, реконструкцию, модернизацию и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Приангарья осуществляется не позднее 100 к.д. со дня доведения до получателей средств областного бюджета утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Из 28 заявок на общую сумму 347 577,6 тыс. рублей только по двум состоялись аукционы на общую сумму 6 812,8 тыс. рублей.

