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Алгоритмы-победители соревнования Сбербанка Artificial Intelligence Journey сдали ЕГЭ по русскому языку на четверку

11 ноября 2019

На конференции по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey состоялась церемония награждения победителей соревнования по созданию ИИ с участием первого заместителя Председателя Правления Сбербанка Александра Ведяхина. Крупнейший в Восточной Европе форум по ИИ проводится при поддержке Сбербанка и других ведущих компаний в московском «Экспоцентре».

В соревнованиях приняло участие 350 человек из 14 стран, которые представляли 98 команд и сгенерировали более 2300 решений. Они выполняли задания, цель которых — приблизиться к созданию AGI (Artificial General Intelligence, «сильного искусственного интеллекта») и алгоритмов, способных обучаться и успешно проходить экзаменационные тесты разного уровня сложности. Принять участие в онлайн-соревновании можно было как индивидуально, так и в составе команды. Участникам необходимо было решить задачу по созданию ИИ, который сможет успешно сдать ЕГЭ по русскому языку.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Для наших соревнований мы уже четвертый год выбираем ту задачу, которая вызывает удивление у нас самих. Русский язык — это сложный предмет: в экзамене есть открытые вопросы на понимание смысла, необходимо написать сочинение. Для конкурса были разработаны специальные экзамены, работы алгоритмов проверяли профессиональные учителя, и даже они не всегда понимали, робот или человек сдал экзамен».

Соревнование проводилось по методологии Robot College Student Test: оценивалась способность предложенных участниками алгоритмов успешно справляться с вопросами по определенной тематике в условиях ограниченных доступных данных. Основываясь на международном опыте, специалисты Сбербанка сформулировали задание для соревнования: «разработать алгоритм, способный отвечать на вопросы школьной программы, основываясь на информации из открытых источников».

Вопросы включали в себя тесты на знание и анализ, а также сочинение по тексту. Те сочинения, которые по результатам автоматической оценки не являлись бессмысленным текстом или плагиатом, проходили полноценную оценку по стандартной методологии (проверка уровня знаний выпускника старшей школы). В частности, оценивалась адекватность авторской позиции, выбор аргументов, логическая структура текста, отсутствие речевых ошибок, корректность пунктуации и т. д. В оценке сочинений приняли участие учителя и методологи из Москвы и Новосибирска.

Соревнование по данной теме впервые проводилось в России. Общий призовой фонд составил 3 млн руб., из которых победитель получил 1 млн руб., серебряный призер — 500 тысяч руб., а бронзовый — 300 тысяч руб. Всего денежными призами были награждены команды, занявшие первые десять мест, а также победители в специальных номинациях «Лучшие результаты по сочинениям» и «Лучшие результаты по тестам».

В тройку победителей вошли:

  • I место — «Кьюбик» (Николай Зинов, Даниил Анастасьев);
  • II место — Bilbo Bagging (Александр Анисимов, Герман Новиков, Владимир Черных, Олег Аленькин);
  • III место — Magic City (Арина Стрельцова, Роман Пьянков, Сергей Арефьев).

Решения этих команд успешно «сдали» ЕГЭ на четверку.


/ СИА /
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