Алгоритмы-победители соревнования Сбербанка Artificial Intelligence Journey сдали ЕГЭ по русскому языку на четверку

На конференции по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey состоялась церемония награждения победителей соревнования по созданию ИИ с участием первого заместителя Председателя Правления Сбербанка Александра Ведяхина. Крупнейший в Восточной Европе форум по ИИ проводится при поддержке Сбербанка и других ведущих компаний в московском «Экспоцентре».

В соревнованиях приняло участие 350 человек из 14 стран, которые представляли 98 команд и сгенерировали более 2300 решений. Они выполняли задания, цель которых — приблизиться к созданию AGI (Artificial General Intelligence, «сильного искусственного интеллекта») и алгоритмов, способных обучаться и успешно проходить экзаменационные тесты разного уровня сложности. Принять участие в онлайн-соревновании можно было как индивидуально, так и в составе команды. Участникам необходимо было решить задачу по созданию ИИ, который сможет успешно сдать ЕГЭ по русскому языку.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Для наших соревнований мы уже четвертый год выбираем ту задачу, которая вызывает удивление у нас самих. Русский язык — это сложный предмет: в экзамене есть открытые вопросы на понимание смысла, необходимо написать сочинение. Для конкурса были разработаны специальные экзамены, работы алгоритмов проверяли профессиональные учителя, и даже они не всегда понимали, робот или человек сдал экзамен».

Соревнование проводилось по методологии Robot College Student Test: оценивалась способность предложенных участниками алгоритмов успешно справляться с вопросами по определенной тематике в условиях ограниченных доступных данных. Основываясь на международном опыте, специалисты Сбербанка сформулировали задание для соревнования: «разработать алгоритм, способный отвечать на вопросы школьной программы, основываясь на информации из открытых источников».

Вопросы включали в себя тесты на знание и анализ, а также сочинение по тексту. Те сочинения, которые по результатам автоматической оценки не являлись бессмысленным текстом или плагиатом, проходили полноценную оценку по стандартной методологии (проверка уровня знаний выпускника старшей школы). В частности, оценивалась адекватность авторской позиции, выбор аргументов, логическая структура текста, отсутствие речевых ошибок, корректность пунктуации и т. д. В оценке сочинений приняли участие учителя и методологи из Москвы и Новосибирска.

Соревнование по данной теме впервые проводилось в России. Общий призовой фонд составил 3 млн руб., из которых победитель получил 1 млн руб., серебряный призер — 500 тысяч руб., а бронзовый — 300 тысяч руб. Всего денежными призами были награждены команды, занявшие первые десять мест, а также победители в специальных номинациях «Лучшие результаты по сочинениям» и «Лучшие результаты по тестам».

В тройку победителей вошли:

I место — «Кьюбик» (Николай Зинов, Даниил Анастасьев);

II место — Bilbo Bagging (Александр Анисимов, Герман Новиков, Владимир Черных, Олег Аленькин);

III место — Magic City (Арина Стрельцова, Роман Пьянков, Сергей Арефьев).

Решения этих команд успешно «сдали» ЕГЭ на четверку.