«Сбербанк Лизинг» стал лидером среди российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) при поддержке Федерация лизинга подвело итоги исследования российского рынка лизинга за 9 месяцев 2019 года. Агентство провело анкетирование и проанализировало более ста лизинговых компаний России. На базе полученных данных был составлен рэнкинг ста крупнейших лизинговых компаний. «Сбербанк Лизинг» занял первую строчку.

Согласно предварительным данным компаний-участниц рэнкинга суммарный объем нового бизнеса по итогам 9 месяцев 2019 года составил почти 970 млрд рублей. В целом лизинговый рынок за этот период снизился на 40 млрд по сравнению с тем же периодом в 2018 году.

При этом «Сбербанк Лизинг» продолжает расти, опережая рынок. Объем нового бизнеса компании составил 166 млрд рублей, доля на рынке — 17%. Сумма новых договоров финансового и операционного лизинга составила 298,5 млрд рублей.

Вячеслав Спиров, Председатель Правления, Генеральный директор «Сбербанк Лизинг»:

«Результат рэнкинга показывает, что клиенты доверяют нам реализацию своих проектов, а значит мы движемся в правильном направлении. ʺСбербанк Лизингʺ продолжит работать с такой же эффективностью. Надеюсь, в следующем году мы улучшим наши показатели и останемся на первом месте рэнкинга».

Компаний RAEX (РАЭКС-Аналитика) с 2015 года занимается составлением рэнкингов, присвоением некредитных рейтингов, проведением исследований отраслей и рынков, и проведением мероприятий по тематике своей аналитической деятельности. До этого времени коллектив РАЭКС-Аналитики работал в составе первого российского рейтингового агентства «Эксперт РА», основанного в 1997 году, под общим брендом RAEX.