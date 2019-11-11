На 74 объектах Иркутской области завершился ремонт дорог

На 74 объектах в Иркутской области завершился ремонт дорог по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщили в региональном правительстве.

В 2019 году заключены контракты на 91 объект, в том числе три - на принципах контрактов жизненного цикла, по которым подрядчик будет не только выполнять работы по ремонту, но и содержать их в течение нескольких лет. На сегодня работы по укладке дорожного покрытия выполнены на 93,6%.

На 95 объектах дорожное покрытие уложено на 100%.



В 2019 году на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» предусмотрено 8 млрд 233 млн рублей, из них 3 млрд 169 млн рублей за счет средств федерального бюджета, 4 млрд 530 млн рублей – областного бюджета, 532,7 млн рублей – местных бюджетов. Указанные средства направлены на приведение в нормативное состояние региональных автомобильных дорог и дорог в городских агломерациях общей протяженностью свыше 300 км, а также на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

По нацпроекту в Иркутской области в этом году образованы три городские агломерации: Иркутская (города Иркутск, Шелехов), Ангарская (города Ангарск, Усолье-Сибирское) и Братская (город Братск) с включением автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в соответствующих районах.