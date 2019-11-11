Иркутск оказался на 42 месте по качеству детской инфраструктуры

Специалисты портала Domofond.ru выяснили, насколько жители городов России довольны инфраструктурой для детей, и составили рейтинг 200 городов. Средняя оценка по стране составила 6,6 балла из 10 возможных. К примеру, иркутяне оценили свой город в 7,1 балла.

Первое место рейтинга, как и в 2018-м, заняла Москва с высокой оценкой 8 баллов (на 0,1 балла меньше, чем в 2018-м). На втором месте – Тюмень с 7,9 балла: за год город слегка улучшил результат и поднялся с пятого места. Замыкают тройку лидеров Мытищи с оценкой 7,8 балла.

В десятку городов с низкими оценками попал еще один город из Ростовской области — Новочеркасск с 5,1 балла. Замыкает список аутсайдеров Мурино (Ленинградская область) с 5,2 балла. Муринцы отметили, что в городе «недостаточно детских садов» и «нет спортивных площадок». Также опрошенные жалуются, что «невозможно вывести детей и выйти посидеть на улице», «нечем заняться детям, да и негде». В Шахтах горожане жалуются на «отсутствие развлечений для детей в зимний период».