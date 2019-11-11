Антон Логашов о законодательных инициативах мэров Ангарска и Братска: "Не видим экономического обоснования"

У законодательных инициатив мэров Ангарска и Братска нет экономических обоснований, считает заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, инициатива главы АГО Сергея Петрова направлена на перераспределении в пользу муниципальных образований 5% от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 20% от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения (УСН). Мэр Братска предлагает полностью отдать в местные бюджеты доходы, получаемые от транспортного налога.

По мнению Антона Логашова, инициативы не отвечают принципу равенства бюджетных прав муниципальных образований, закрепленных бюджетным кодексом РФ.

Принятие этих законодательных инициатив суммарно приведет к выпадающим доходам областного бюджета в объеме 6,9 млрд рублей. Причем в результате перераспределения этих средств большая их часть достанется трем крупным городским округам – Иркутскому, Братскому и Ангарскому. Так, по инициативе Сергея Перова в бюджеты этих муниципальных образований уйдет 61% от перераспределения 5% НДФЛ и 20% УСН: областной центр получит дополнительно 2 млрд, Братск – 409,4 млн, Ангарск – 367,9 млн рублей. Для сравнения, Баяндаевскому району перепадет всего 5,2 млн рублей.

– Это абсолютно несравнимые цифры. Здесь важно отметить, что эти крупные города – Братск, Ангарск, Иркутск – кроме того, что получают средства через межбюджетные трансферты, они получают дополнительные ассигнования на строительство крупных объектов по государственным программам Иркутской области. Пока мы не видим экономического обоснования предлагаемых инициатив, – прокомментировал отношение исполнительной власти региона к данным предложениям мэров Ангарска и Братска Антон Логашов.

Напомним, в октябре законодательная инициатива Сергея Петрова обсуждалась на заседании комиссии по экономическому развитию и финансам при региональном совете Иркутской области, в которую входят мэры 18 территорий. Участники поддержали губернатора Сергея Левченко, который дал отрицательное заключение на законопроект. На возможные нарушения статей бюджетного кодекса РФ указывается также в заключении областной прокуратуры.

Мэры, входящие в состав комиссии, одобрили другое предложение правительства Приангарья по стимулированию муниципальных образований: в проекте областного бюджета на 2020-2023 годы заложены средства на премирование тех территорий, у которых по итогам финансового года увеличение налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов будет выше среднеобластного. Весь объем такого прироста будет возвращаться назад в муниципалитеты, которые смогут распоряжаться этими средствами по своему усмотрению. В 2020 году на данные цели в областном бюджете предусмотрено 500 млн рублей, в 2021 и 2022 – по 700 млн рублей ежегодно.