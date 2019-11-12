Глава СКР проверит информацию о неоказании помощи пострадавшим в Тулуне

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал информацию о неоказании помощи пострадавшим от паводка в Тулуне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

О том, что жителям Тулуна не оказывают помощи, сообщили в сюжетах на двух федеральных каналах 10 и 11 ноября.

- Средства из федерального бюджета поступили вовремя, но, несмотря на то, что в регионе уже наступили холода, вопрос с предоставлением пригодных для проживания помещений местными чиновниками до сих пор не решен. Также сообщается, что люди не получили даже первоначальную выплату в 10 тысяч рублей. – Прокомментировали в СК.